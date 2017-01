Des clips de musiques libres !

Starfrosh a rejoint le site CCtrax pour collecter les meilleures vidéos de musiques diffusées en Creative Commons et en licences libres et ouvertes. De l’avant-garde artistique ou de styles plus convenus, ces vidéos sont partagées et entretenues avec une playliste sur Youtube.

En 48 heures, 8 curateurs ajoutent continuellement des vidéos avec le mot-clé # ccmusicvideo à une liste qui comporte déjà près de 200 vidéos. @starfrosch @deeload @ronsens @blocsonic @commonsbaby @dogmazic @amsterdammack @rynothebearded # ccmusicvideo toutes ces vidéos peuvent être vues sur http://cctrax.com/cc-music-videos et https://starfrosch.com/ccmusicvideo/.

Vous pouvez rejoindre la liste des curateurs en y ajoutant vos vidéos ! N’hésitez pas à rejoindre l’initiative en allant sur ce lien : https://starfrosch.com/2016/12/08/ccvideo-creative-commons-music-videos/

Plus d’informations sur les réseaux avec ce mot-clé : # ccmusicvideo

