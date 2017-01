Janvier 2017 / Soirée Hapax samedi 14 janvier

Pour fêter tranquillement ce début d’année, Hapax vous invite au Black Out le samedi 14 janvier 2017

19H30 / Openbidouille – entrée libre

hacking sonore, venez prendre le jus…

Découvrez la gravure de microsillons, le circuit bending, les ondes électromagnétiques et quelques surprises…

Animé par Bololipsum.

21H / Concerts – 5 euros

Will Wire / synthé modulaire – electronica

Dans une jungle de fils et de câbles, Will Wire tente de dompter sa machine…

https://soundcloud.com/will- wire

Green Daddy / Dance Rock Expérimental

Trio lyonnais qui sort son dernier album, Taré Mélodique 1. Du groove aussi festif qu’expérimental.

https://soundcloud.com/green- daddy

Le Docteur Flamingo / one man band – garage

Une voix, un harmonica, une guitare, un kick et une caisse claire. Simple et efficace, le docteur soignera vos oreilles.

https://www.youtube.com/watch? v=wS7VptHygvM

+ Bololipsum / 8bit – circuitbending

Groove et glitch, le temps des changements de plateaux bololipsum sera le Mr Loyal de la soirée

https://soundcloud.com/bololip sum

Vente d’éditions et de merch sur place.

bololipsum

homme de main pour Hapax



