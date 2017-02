David M. Paganin « Pointless Orbits » a été publié sur le netlabel Earsheltering en décembre 2016. Ce premier album éclectique de musique électro-acoustique expérimentale est peut-être mieux décrit par la très large gamme d’influences musicales qu’il dessine. Celles-ci vont de l’old-school à la musique concrète et classique contemporaine, du « musik kosmische » au minimalisme et au dada, de l’électronique tout 10en puissance à toute forme de musique véritablement expérimentale. Cet album explore des thèmes relatifs à la liberté humaine dans un monde postmoderne. Ces thèmes comprennent l’aliénation, la répression psychologique, le vide existentiel, l’obsession, la rage, l’absurdité, le deuil, le regret et la confiance en soi.



