Dogmazic sur la Tour Eiffel !

On voulait vous en parler avant mais nous préférions vous révéler la surprise dès que nous avions plus d’informations. Lors de notre voyage à Paris pour rencontrer le CSPLA, ce 29 mars, nous avons pu nouer des contacts étonnant, notamment celui de la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE).

Ils ont été très intéressés par la musique libre, d’ailleurs, un de leurs artistes qui s’occupe de toute la partie sonore des événements de la Tour Eiffel est présent sur l’archive ! (nous tairons son nom car la SETE nous a demandé de ne pas le divulguer)

Ils nous ont proposé un contrat de prestation de service comprenant la sonorisation du lieu avec de la musique libre, pour les événements suivants : la fête de la musique et le feu d’artifice du 14 juillet. Ils reviendront vers nous si d’autres événements venaient à demander de la musique libre. D’autre part, la sonorisation des lieux a été également évoquée. Le site va fournir des playlistes de musiques pour les visiteurs de la Tour.

C’est une opportunité immense pour la musique libre ! La Tour Eiffel est un des monuments les plus visités au monde et les artistes gagneront une visibilité mondiale avec tout ce que ça implique. D’autre part, ils vont sélectionner des artistes de l’archive et paieront directement des droits pour la diffusion de leurs œuvres (sans passer par la Sacem !!). Notre association profitera d’une rémunération à hauteur de 200 000€ /an pour la fourniture technique des flux musicaux.

Nos efforts continus depuis 2004 pour la promotion des artistes et des licences libres portent enfin leurs fruits !

