Barket Fest #3 : Appel à participations !

Bonjour à tous !

J’organise des concerts baptisés « Barket Fest » dans mon garage de 32m² (9X 3,5 m) + barnum en prolongement.

Je suis à la recherche de groupes, tous les 2 ou 3 mois, qui souhaiteraient venir jouer dans le Finistère en Bretagne. Ma maison est située à 10km au nord de Quimper, à Landrévarzec. J’ai des contacts qui pourraient également vous intéresser si vous voulez vous organiser une petite tournée Finistérienne (bars + chez des particuliers dans des hangars)…. Un copain s’occupe de la sono. La scène n’est pas énorme, mais à 3 ça passe (2,80 X 1, 40m), après, on peut moduler si besoin…

Les 2 premières éditions nous étions une 40aine. J’ai pu accueillir Paolo Tecon, Régis Turner, Fou Lucifer Fou, La Honte et Antoine Garrec (+ projections).

Je recherche des groupes plutôt dans la mouvance rock indé, post punk, noise, wave, alternatif…

Les musiciens sont nourris, logés, et défrayés en fonction des bénefs de la soirée. Le bar propose de la bière pression locale bio.

N’hésitez pas à me contacter et à faire passer ce doc à vos contacts, ou à le coller dans les lieux associatifs et autres….

Je souhaiterai organiser le Barket Fest #3 le samedi 20 mai 2017.

A bientôt !

laurencelecorre [AT] yahoo.fr

FB : Lorena Lé Corré ( https://www.facebook.com/lorena.lecorre.5 )

Bonjour à tous ! J’organise des concerts baptisés « Barket Fest » dans mon garage de 32m² (9X 3,5 m) + barnum en prolongement. Je suis à la recherche de groupes, tous les...