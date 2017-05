Éditorial de mai 2017 de linuxmao.org

Cet éditorial pourrait vous sembler plus court que les précédents, et c’est logique car il porte sur 2 semaines alors que d’habitude, c’est 1 mois. La raison est que nous souhaitons publier l’éditorial dans les premiers jours de chaque mois alors que les 2 derniers éditoriaux ont été publié aux alentours du 15. Le « retard » est donc rattrapé avec cet édito !

Quoi de neuf ?

Un sujet était passé dans les forums, ici, qui interrogeait sur la place faite au logiciel libre dans les programmes des candidats à la présidence. Ceci avait donné lieu à une rapide synthèse qui semble conclure que, dans les programmes des deux finalistes, le sujet n’est pas évoqué.

Dans ces mêmes forums, ces derniers mois, de nombreuses questions sont postées concernant des configurations travaillant en MIDI, gérant des périphériques connectés et des greffons de synthèse sonore voire un séquenceur pour batterie, tout ceci au sein d’une unique session ardour.

Il y a peu, le même projet aurait nécessité les lancements séparés de 4 ou 5 applications différentes et la gestion de leurs inter-connexions.

Si l’on ajoute à ces facilités des outils tels que ceux de KXStudio : cadence ou catia par exemple, je m’interroge sur la persistance de ce que nous nommions « modularité », qui caractérisait la pratique de la MAO sous linux, il y a moins de dix ans.

La tendance semble donc être à l’intégration et les distributions « clefs en main », souvent opérationnelles dès le premier démarrage, est une autre illustration de cette évolution.

Il demeure néanmoins, parmi nous, des fous de la milliseconde capables de se compiler un noyau sur mesure, de mettre de l’ordre dans leurs interruptions-système et de savoir précisément quelle incidence aura, sur leurs benchmarks, le nombre des périodes qu’ils affecteront à un échantillon.

Et ce dynamique microcosme pousse un jour ou l’autre la porte de la maison linuxmao, du zicos le plus impatient au geek le plus exigeant, sans se soucier d’encouragements officiels ou de directives administratives.

Alors en mai, comme le suggère le dicton, fais ce qu’il te plaît, pourvu que ce soit libre, rythmé, mélodique et sonore !

Depuis la parution du dernier éditorial, nous ont ainsi rejoint : Kausal/Koson, gambero, jbm, MOSY, mojokeeoper, et arcencia2a. Bienvenue à vous toutes et tous !

Musique sur linuxmao

Des compositions ayant été réalisées et présentées sur linuxmao.org depuis le dernier éditorial :

La joute n°11 vient de se terminer mais vous pourrez bientôt participer aux votes en notant et surtout en commentant les morceaux. À suivre sur ce fil où vous pouvez d’ores et déjà écouter les ouvrages réalisés par les membres de linuxmao.org : yruama, olof, r1, eazymaogeek, tenryu, zebassprophet, bluedid29, sub26nico et Samuel.

Musique libre en dehors de linuxmao

87 nouveaux morceaux ont été déposé chez Dogmazic depuis la rédaction du dernier éditorial de linuxmao. Vous pouvez les écouter sur cette liste de lecture spécialement créée pour la publication de cet édito.

Nouvelles du monde

Comme chacun le sait, nous sommes en pleine élection présidentielle, et la place des logiciels libres dans les programmes a été discutée dans ce fil de forum.

La Linux Audio Conférence a lieu ce mois ci, du 18 au 21 mai, pour la première fois en France à l’Université Jean MONNET à St Étienne (42).

Pour prendre connaissance du programme c’est par ici . Pensez à vous inscrire si vous souhaitez y assister.

Nouveautés sur LinuxMao

Le nombre de visiteurs uniques du mois d’Avril 2017 se maintient dans les plus haut historiques avec 32.598. D’autre part, nous avons eu 6 nouvelles inscriptions depuis la rédaction du dernier éditorial du site c’est à dire en 13 jours.

Nouvelles pages dans la partie « portail des logiciels » de la documentation wiki : Amplitube et Reaper

Coté logiciel sur LinuxMAO

Côté logiciel en dehors de LinuxMao

Depuis la publication du dernier éditorial, olinuxx, Nolwen, et sub26nico ont relevé les mises-à-jour suivantes :

pour ce mois-ci : GxPlugins.lv2 a été mis à jour en version 0.3 Nouvelle version 0.9.13 de Drumgizmo, logiciel lecteur d’échantillons dédié aux sons de batterie, les infos concernant cette mise à jour sont disponibles là . Rosegarden, le séquenceur audio et midi, a été mis à jour en version 17.04, pour plus d’informations, c’est ici . jalv_select a été mis à jour en version 0.8 luppp est passé en version 1.1.1 Rui Nuno Capela a mis à jour plusieurs de ses logiciels : QjackCtl en version 0.4.5 Qsynth en version 0.4.4 QmidiCtl, qmidinet, qsampler et qxgedit en version 0.4.3

pour les mois précédents (mais que nous n’avions pas vu jusque là) : qloud en version 1.2 en septembre 2016 polyphone en version 1.8 en novembre 2016



Nous avons également relevé des informations concernant lkjb-plugins , un éditeur de greffons pour Windows et Mac, qui vient de passer le code de ses greffons sous JUCE et sous licence libre GNU GPL v2, les sources sont disponibles ici . Le portage sous GNU/Linux est désormais possible pour ces greffons pour tout développeur motivé .

Tout utilisateur peut aider à la remontée des informations concernant les nouvelles versions en lisant le paragraphe Mettre à jour une version d’un logiciel . Allez, viens nous aider ici !

Post scriptum

Merci à olinuxx, sub26nico et allany pour l’écriture de cet édito, et on se retrouve le mois prochain pour une revue de l’actualité du mois écoulé !