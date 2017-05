Appel à don ! RMLL 2017 !

Que sont les RMLL 2017 ?

17ème édition des Rencontres Mondiales du Logiciel Libre 2017

RMLL 2017 Rencontres Mondiales du Logiciel Libre 2017 from MANGIN on Vimeo.

Présentation du projet

Les Rencontres mondiales du logiciel libre (RMLL) se déroulent chaque année, depuis 2000, au début du mois de juillet.

Les conférences, ateliers et le village associatif rassembleront près de 700 festivaliers chaque jour et nous avons pour objectif de dépasser les 5000 visiteurs sur la semaine. Ces rencontres rassembleront les plus grands spécialistes du mouvement du logiciel libre à travers le monde et permettront de débattre des grands enjeux de demain comme les logiciels libres dans l’éducation ou les collectivités, ainsi que leur place dans le monde hyper-connecté qui s’ouvre à nous.

D’accès totalement libre, ouverte à tous les publics, dans le prolongement de la démarche scientifique et de partage des connaissances, cette manifestation est aujourd’hui devenue l’un des moments forts de l’année dans le domaine du Logiciel Libre.

Événement d’ampleur internationale, des conférenciers viennent de l’autre bout du monde présenter leurs projets et discuter de leurs évolutions avec un public attentif et nombreux.

Les conférences et les thèmes de cette édition seront orientés autour du fil rouge « LIBRE ET CHANGE ». Ce fil rouge est à la fois un jeu de mots sur le ‘libre échange’ (économique) et une interrogation des concepts de liberté et de changement.

Au delà du logiciel, d’autres domaines seront aussi représentés comme les matériels libres (free hardware) et la création artistique sous licences libres (graphisme, musique, cinéma…).

Plus d’information sur le site https://2017.rmll.info

Le dossier de presse : https://2017.rmll.info/pdf/dossier-presse-rmll2017ste-fr.pdf

A quoi servira l’argent collecté ?

Le budget de cette édition étant conséquent (notamment dû au coût de la sécurisation des lieux) et malgré le soutien de collectivités, nous faisons appel aux dons pour réussir cet événement et pour que celui-ci reste accessible au plus grand nombre.

Avec l’argent collecté nous mettrons tout en œuvre pour :

Participer au financement de la venue de conférenciers du bout du monde

Ajouter des sous-titres (anglais et français) aux conférences enregistrées pendant l’événement

Traduire les conférences importantes en langue des signes

Participer au financement des soirées du libre (cachet des artistes, location matériels,…)

Notre équipe

Cette édition est organisé par l’association ALOLISE qui est l’association pour la promotion des logiciels libres de la région stéphanoise et est soutenue dans cette organisation par d’autres associations de la communauté du libre.

