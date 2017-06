Éditorial de juin 2017 de linuxmao.org

Après un court épisode caniculaire, voici le temps des orages. Vite, on remet en place les batteries des portables, par sécurité, et on patiente un peu pour reprendre l’enregistrement en cours, au micro. Le premier éclat du tonnerre a affolé la capsule hyper-sensible, qui a pulvérisé les vu-mètres du pré-ampli à la première détonation. Et le casque, et l’oreille… aïe ! Le mieux serait encore de tout éteindre mais on a peaufiné tous les réglages, positionné au millimètre le micro, bricolé des pièges à son, créé la piste dans ardour armé sur « record ». Maintenant, on bout d’impatience de graver la prise définitive. Soyons raisonnables. Allons plutôt profiter du son et lumière à la fenêtre. Qui sait, peut-être une future source d’inspiration ?