Éditorial de juillet 2017 de linuxmao.org

L’été s’en vient, puis s’en va, puis revient, les vacances aussi pour une grande quantité de personnes. C’est un temps pour s’asseoir, discuter, échanger, et faire de la musique avec les copines et les copains. Il faut beau et l’apéro est bon en terrasse ou dans le jardin. Il a fait chaud en pays de France en ce moment. Tellement chaud, que le site a été en galère le 27 juin à cause d’une surchauffe de la salle des serveurs dans lesquels linuxmao.org est hébergé. Mais bon, grâce à notre super hébergeur , tout a été rétabli en une demi-journée. Merci à eux !