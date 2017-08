Venez soutenir le projet Libre Art of the Fugue !

Libre Art Of The Fugue est un projet mené par Kimiko Ishizaka (pianiste germanique) et Anne-Marie Sylvestre (ingénieur sonore).

Le projet consiste en :

La réalisation d’un nouvel enregistrement de L’Art de la Fugue de J.S. Bach sous licence libre,

Un concert à Hamburg (Allemagne),

Un concert à New York (USA),

Une partition sous licence libre de la performance de Kimiko qui se joindra au reste du projet OpenScore.

Il reste moins de 10 jours pour finaliser la campagne Kickstarter !

Kimiko a interpréter quelques morceaux du répertoire de Bach à l’occasion des RMLL2017, cela lui a permit de rencontrer Richard M. Stallman comme relaté dans cet article écrit par Robert Douglass.

