Petite trouvaille de nos amis de Ziklibrenbib !

« Sorti en 2016, Remote est le second album du groupe espagnol Captains of Sea and War. Dans un registre post rock et post metal le combo brille, non pas pour son originalité, mais pour l’exécution de ses instrumentaux et leur son tranchant à souhait. »

Remote by Captains of Sea and War

