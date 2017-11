Éditorial de novembre 2017 de linuxmao

Novembre hérite son nom du chiffre 9, novem en latin. Dans l’antique calendrier romain, c’était le neuvième mois de l’année puisque celle-ci débutait en mars.

En 1564, Charles IX promulgua l’édit initialisant l’arithmétique du temps telle que nous la connaissons, avec le 1er janvier 1565 comme point d’origine.

Je t’ai ignoré, Charly, et pourtant j’aurai usé de ta trouvaille chaque jour de ma vie. Quelle ingratitude !

Novembre passa ainsi du rang de neuvième mois de l’année à celui de onzième, devenant une absurdité étymologique au même titre que septembre, octobre et décembre (7, 8 et 10).

En 1792, les députés de la Convention décidèrent que l’an I de la République débuterait le 22 septembre 1792 et adoptèrent un découpage du temps d’une jolie complexité avec sextiles, bissextiles, décades et les sans-culottides qui sont les 6 jours d’ajustement destinés à rattraper les décalages en fin d’année. Chaque mois ne comptait, en effet, que 30 jours. Bref, une machinerie infernale, pas mnémotechnique pour deux sous, incapable de faciliter les décomptes du citoyen n’ayant connu que l’ancestral calendrier de Charly.

Novembre se trouva ainsi partagé entre Brumaire et Frimaire, mois des brumes et mois des frimas.

Ce calendrier fut aboli par l’Empire, le 22 fructidor de l’an XIII (9 septembre 1805). L’expérience avait produit des résultats médiocres, elle dura à peine 13 ans et prit fin le 1er janvier 1806. Charly obtint ainsi sa revanche car c’est à nouveau son rythme qui régit le tempo universel.

Pas de doute, c’est bien ce bon vieux novembre des brumes et des frimas que nous allons traverser ensemble sur linuxmao. Il n’y aura ni brouillard ni froid ici, juste l’habituel noyau magmatique, fait d’entraide et de partage, irradiant sa constante chaleur quels que soient les mois, les saisons et les années. N’en déplaise aux romains, à Charly et aux députés de l’an I !