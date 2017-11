Sortie de LibraZiK-2 (vers.20171028)

Pour rappel, « LibraZiK studio audio » est un système audio-numérique complet et libre pour les ouvrages musicaux. LibraZiK est un projet qui a pour objectif de fournir un système robuste, prêt à l’emploi, et avec une documentation à jour, aux francophones ( ) souhaitant faire de la Musique Assistée par Ordinateur (M.A.O.).

Le « live » de LibraZiK-2 a été refait et permet toujours de tester LibraZiK-2 sans l’installer puis, si vous le souhaitez, de l’installer sur votre ordinateur. Ce live tourne sur un noyau basse-latence, ce qui le rend apte à travailler la musique de façon confortable.

LibraZiK-2 est toujours fournie en version 64 bits et en version 32 bits (principalement pour pouvoir fonctionner sur de vieilles machines) et possède plus de 1000 logiciels dédiés à la production audio, ce qui devrait satisfaire toutes les envies d’utilisation. S’il manquait quelque chose, n’hésitez pas à venir le dire sur un des nombreux canaux de communication pour l’entraide que vous pouvez emprunter.

Concernant les mises à jour, je ne fais pas de redites ici, vous pouvez consulter le billet de blogue dédié à la sortie de cette nouvelle LZK2 où les choses sont très détaillées.

Musicalez-vous bien !

olinuxx ( tirelire liberapay )