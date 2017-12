Rappel : LibraZiK studio audio est un système audio‐numérique complet et libre pour les ouvrages musicaux. LibraZiK est un projet qui a pour objectif de fournir un système robuste, prêt à l’emploi et avec une documentation à jour, aux francophones souhaitant faire de la Musique Assistée par Ordinateur (M. A. O.).

Dans les nouveautés depuis la sortie de LibraZiK-2, il y a d’abord eu le 30 novembre une mise à jour de LMMS qui a permis de contourner un bogue qui faisait plantait les hôtes de greffon lorsqu’on essayait d’utiliser certains greffons CALF. Un bogue plutôt tarabiscoté et une solution de contournement qu’il l’est un peu également.

Ensuite, il y a eu pas mal de mises à jour pour les logiciels de musique suivants :

l’éditeur audio audacity

les synthétiseurs yoshimi, amsynth, ZynAddSubFX, Helm, Qsynth

les greffons midi-trigger, x42-plugins, gxplugins, tap-plugins, rkrlv2

les échantillonneurs polyphone et Qsampler

le tracker Tutka

l’émulation d’orgue setbfree

l’accordeur fmit de Gilles de GOTTEX

le lecteur playitslowly

l’accordeur Gxtuner

l’outil MIDI Qmidiarp de Frank « dharanamrs » Kober

l’outil de gestion du matériel Qxgedit

et aussi dans le désordre : giada, qjackrcd d’Olivier ROUITS, qlcplus, ainsi que Qmidictl, Qmidinet, sans oublier Qtractor.

Également des mises à jour pour le système : une nouvelle série de noyau, une nouvelle version de jackd2, de nouvelles versions pour certaines parties d’ALSA, une mise à jour pour QjackCtl, et également pour l’ensemble d’outils Cadence.

Quelques nouveaux logiciels sont également entrés dans LZK-2 : l’émulation de synthétiseur analogique modulaire VCVrack, l’outil très pratique PostFish, le greffon de réverbération g2reverb, et l’ensemble de greffons ladspa-foo-plugins comprenant des limiteurs, un amplificateur, des effets de traitement des transitoires, et des distorsions.

Concernant VCVrack, il s’agit d’une version 0.3 de ce logiciel qui n’est pas la dernière disponible ce qui pourrait décevoir les personnes qui suivent avec appétit le développement de ce logiciel récent, mais qui permettra à tout le monde d’essayer les bases de ce logiciel. D’autres versions plus récentes arriveront certainement par la suite dans LZK-2. VCV Rack est une émulation de synthétiseur analogique modulaire qui permet de construire son son à l’aide de câble reliant les différents modules. Cette version dans LZK-2 est fournie avec un ensemble de modules complémentaires offrant un vaste choix de possibilités.

À propos de PostFish, c’est un ensemble d’outils permettant la restauration, l’amélioration et un mixage rapide de pistes sonores. Il est un peu non-commun à prendre en main puisque, bien que possédant une interface graphique habituelle, il se lance en ligne de commande pour avoir accès à cette interface graphique. Son nom provient probablement d’un jeu de mot anglophone : « post + fish », « fish = poisson » pour la langue anglaise, et quelque chose de « fishy » est quelque chose qui sent le poisson, qui a une odeur de poisson. Par extension, « qui pue le poisson » comme par exemple dans ce style de phrase : « ce plat, qui était resté dans le frigo pendant 4 jours, sentait le poisson, et je n’ai pas pu le manger » (« this meal which was sitting in the fridge for the last 4 days was smelling fishy, and I couldn’t eat it« ). Par extension de l’extension, son sens devient « suspect », « louche », douteux ». Le jeu de mot « postfish » peut donc s’interpréter comme « après un truc douteux » correspondant au fait qu’il est capable de réparer de l’audio ayant été mal enregistré. C’est certainement également un clin d’œil au logo de la fondation Xiph (dont PostFish est issu) qui comporte un poisson.

Concernant Audacity, j’ai (olinuxx) repris la traduction de l’interface graphique et ai remonté tout ça en amont. Ceci profite donc à tous les utilisateurs d’Audacity, pas seulement ceux de LibraZiK mais ceux de toutes les distributions GNU-linux, macos, windows,…etc. Les utilisateurs de LibraZiK-2 en ont donc la fraîcheur avant les autres mais au final, le jeu du logiciel libre est là : tout le monde profite d’un travail fait quelque part. La traduction était dans un état d’abandon, et le travail a été plutôt important (plusieurs dizaines d’heures, voire plus d’une centaine peut être) pour faire remonter la traduction a un état correct. Quelques petits problèmes de cohérence corrigés et, à présent, la traduction en français de ce logiciel est plutôt en bonne forme. Comme toujours, il reste des améliorations à faire dont certaines sont déjà faites et seront présentes dans la prochaine version du logiciel, et je compte continuer à maintenir la traduction française de ce logiciel à l’avenir.

Au sujet de Tutka, je continue à maintenir la traduction française que j’ai faite (et qui est également remontée au développeur de Tutka pour pouvoir être utile à tous les utilisateurs de ce logiciel) et j’ai développé un tutoriel d’aide au grand débutant . Plutôt chouette ce logiciel pour s’initier gentiment et doucement à l’utilisation d’un tracker MIDI.

Voilà pour les nouveautés concernant LibraZiK-2 des 5 ou 6 dernières semaines plutôt actives !

En espérant que LibraZiK-2 vous sera utile pour votre musique,

Bonnes expérimentations et réalisations musicales à toutes et tous !

Olivier

Si vous trouvez ce travail utile, les dons me sont utiles pour continuer à le maintenir et à le faire progresser.