Éditorial de janvier 2018 de linuxmao.org

Toute l’équipe de linuxmao vous souhaite une excellente année 2018 !Une année éclaboussée de rythmes et de mélodies, inondée de flux d’octets, de microvolts et de kilohertz.

Quelques bonnes résolutions, aussi, comme le veut la coutume.

Ne pas trop pousser le volume au casque, atténuer les fréquences au dessus de 10 khz, éviter les abus d’infra-basses, ne pas martyriser ses vinyles, ne plus éteindre l’ordi sans avoir coupé les écoutes (plop!). Lâcher écran et casque à intervalles plus raisonnables, observer la distance de sécurité entre sa tasse et son clavier, nettoyer plus souvent faders, pads, claviers et souris, dépoussiérer régulièrement les grilles de ventilation du PC, brider ses décibels en société, etc, etc…

Comme il se doit, dans la fièvre de la création, certaines de ces résolutions ne résisteront pas à l’épreuve de nos impatiences.

Mais parions qu’avec les coups de main de linuxmao, l’année 2018 se clôturera sur un florilège de musiques toutes plus libres et plus originales les unes que les autres !