Résumé des nouveautés dans LibraZiK-2 depuis fin janvier 2018

LibraZiK studio audio est (toujours) un système audio‐numérique complet et libre pour les ouvrages musicaux. LibraZiK est un projet qui a pour objectif de fournir un système robuste, prêt à l’emploi et avec une documentation à jour, aux francophones souhaitant faire de la musique assistée par ordinateur (MAO).

Un mois est passé depuis le résumé des nouveautés dans LibraZiK-2 depuis fin décembre 2017 publié sur musique-libre.org. Je vous propose dans cette nouvelle de survoler un peu les évolutions ayant eu lieu dans LibraZiK-2.

Mises à jour

du gestionnaire de paquet Synaptic est présent pour amélioration de la traduction,

du tracker Tutka,

de la suite Cadence

du séquenceur audio/MIDI Qtractor

du logiciel de régie linux-show-player

du synthétiseur/échantillonneur spécialisé pour les batteries drumkv1

du logiciel de boucle Giada

du séquenceur MIDI Rosegarden

de l’ensemble de greffon zam-plugins

de l’ensemble de greffon Infamous-plugins qui apporte entre autres choses, un nouveau greffon : lush-life, un délai/modulateur/décaleur

Nouveaux logiciels

Digital-Scratch

Digital-Scratch est un lecteur audio piloté par une platine vinyle. Il nécessite un disque vinyle time-codé comme un disque Serato, FinalScratch ou Mixvibes.



Solfege

Solfege est un programme d’entraînement de l’oreille avec lequel il est possible de travailler les intervalles harmoniques et mélodiques, les accords, les gammes et les rythmes, et d’ajouter de nouveaux exercices à l’aide d’un simple fichier au format texte.



TapeuTape

Tapeutape est un échantillonneur virtuel au format WAV contrôlable par MIDI et qui est hautement configurable et permet de créer des instruments, des kits, des ensembles, des variations. Il est conçu pour les performances en live.



Blop-LV2

L’ensemble de greffons Blop-lv2, greffons BLOP qui étaient déjà présents en format LADSPA, et qui arrivent également au format LV2.

Raysession

Ray-session est un gestionnaire de session compatible NSM. Il est codé par houston4444, un membre de linuxmao.org, bravo à lui !

Fabla-2

Fabla2 est un échantillonneur avancé possédant de multiples couches, banques, pads, effets intégrés, et routage, qui n’est pas encore sorti officiellement car il est encore en phase bêta. Il est une réécriture (avec la volonté d’en faire un échantillonneur plus généraliste) de Fabla qui est un échantillonneur spécialisé pour la batterie.



Distrho-extra

Distrho-extra est un ensemble de greffons qui apporte plusieurs nouveaux greffons au format LV2 :

radium-compressor, un très chouette compresseur qui était déjà présent dans LibraZiK-2 en tant que logiciel autonome mais qui arrive maintenant en tant que greffon LV2

Argotlunar2, un broyeur de son plutôt avancé

LUA protoplug, un outil permettant de scripter en live des greffons en langage LUA

Pd Pulp, un outil permettant de charger des patches pure-data en tant que greffon LV2

Mes nouvelles traductions

(note : toutes ces traductions ont été envoyées en amont pour qu’elles profitent à tout le monde)

Logiciels spécialisés en musique assistée par ordinateur (MAO)

complément de traduction pour le gestionnaire de paquet Synaptic ;

mise à jour de la traduction du tracker Tutka pour sa nouvelle version ;

mise à jour de la traduction de Qtractor ;

améliorations de la traduction de Ray-session.

Autres (utilisés par le projet LibraZiK)

Autres (pas utilisés par le projet LibraZiK)

traduction complète de nm-tray ;

contributions à la traduction du logiciel cagette ;

contributions à la traduction de hunspell.

Documentation

amélioration de la définition du lexique pour réponse impulsionnelle, création de la définition pour convolution, et nettoyage des paragraphes réverbération à convolution et réponses impulsionnelles de la page du tag réverbération,

en marge des nouvelles pages créées pour les nouveaux logiciels entrant ce mois ci dans LibraZiK-2, quelques pages ont été améliorées et/ou corrigées (rien de bien notable, juste de l’entretien habituel de la documentation).

Sur la toile

La page DON a été mise à jour. Le projet LibraZiK possède maintenant une page Liberapay pour que ce soit plus logique pour les personnes souhaitant donner. Les dons réalisés sur la page LibraZiK de Liberapay sont automatiquement reversés sur mon compte perso (trebmuh). J’en ai profité pour mettre à jour de ma page perso sur Liberapay en y ajoutant plusieurs logiciels que je traduis.

Un avis (plutôt positif, chouette !) a été déposé sur la page LibraZiK-2 chez audiofanzine. Merci à son rédacteur, ça fait plaisir de savoir que c’est une affaire qui roule pour lui !

Flouze

Il y a maintenant 8 mécènes réalisant un don récurrent sur Liberapay pour un total de 8€ et des brouettes par semaine. C’est chouette car ça veut dire que 8 personnes on fait l’effort de s’ouvrir un compte sur liberapay, de le charger en monnaie, et d’effectuer un don hebdomadaire pour le boulot fait sur LibraZiK. Merci à elles et eux ! Puissiez-vous faire des émules ! D’autres types de dons (comme du matériel informatique par exemple) sont les bienvenus et vous pouvez lire la page DON à ce sujet.

Post‐scriptum

Et c’est tout bon pour un résumé des principales nouveautés de ce mois-ci. Si vous souhaitez davantage d’informations, vous êtes invités à consulter les différents billets du blogue qui comprennent plusse de détail, et aussi lire la documentation du projet.

Bonne Zik à vous !

