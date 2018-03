Éditorial de mars 2018 de linuxmao.org

Alors, les romains avaient fait de Mars leur dieu de la guerre.

Il était fils de Jupiter. Pas le nôtre, de Jupiter, mais l’original !

Sa mère, Junon, s’était débrouillée pour enfanter du petit guerrier sans avoir eu de rapport charnel avec son époux. Il faut dire qu’il l’avait agacée à propos des origines de leur fille, Minerve, dont la mère biologique était une nymphe de passage.

Une fleur magique aurait finalement fécondé Junon, sur les conseils de Flore… la bien nommée !

Et voilà Mars scintillant dans les mythologies, au sein de notre calendrier, dans la ronde des planètes les plus illustres (avec ou sans les moustiques de monsieur Bowie) ainsi qu’au firmament des barres chocolatées.

Comme quoi la vraisemblance n’est pas la garantie du succès, hormis sur linuxmao, où tout demeure tangible et vérifiable…