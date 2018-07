Éditorial de juillet 2018 de linuxmao.org

Juillet, déjà.

Estivants, fête nationale, bals, Tour de France : autant d’évocations du souvenir d’Yvette Horner qui vient juste de lâcher, pour de vrai, la société du spectacle.

Dans la même lignée que ce personnage haut en couleurs, je me souviens de mon pote Steph, qui intégra notre groupe de rock’n’roll dans les années 90, armé d’un bien étrange clavier dont les touches étaient des boutons ronds et nacrés, disposés en quinconces, sur plusieurs rangées.

Steph nous expliqua qu’il n’était pas le pianiste que nous attendions mais, qu’armé d’un bon expandeur, il nous ferait un clavier hautement adaptable.

Évidemment, à l’instar de son papa, accordéoniste de profession, qu’il escorta dès sa septième année, chaque fin de semaine, de bal en bal.

Steph passait ces soirées – gamin planqué sous l’estrade des baloches – à parfaire son éducation musicale, intégrant un tas de genres et de styles musicaux hétéroclites.

Steph peut tout jouer, tout retenir, tout illustrer, passer une nuit entière à chauffer une salle des fêtes en sifflant bière sur bière, jusqu’au petit matin, avec grâce, distinction, humour et malice. Je crois qu’il pourrait même lire une B.D. tout en plaquant ses accords multicolores sur son « chauffe-couilles ». C’est ainsi qu’il nomme son pesant instrument…

Je sais que parmi nous se trouvent de ces soutiers de la musique qui vont de salle en salle, chaque fin de semaine, qui tournent dans les campings, en saison, qui animent mariages et fêtes de village lorsque l’occasion s’en présente.

Je voulais leur rendre un hommage particulier, à ces semeurs de joie dont le public ignore les rudes apprentissages, les kilomètres avalés dans de mauvais véhicules, les hébergements précaires, les manutentions répétées, pour ne retenir que le sentiment de fête qu’ils procurent, sans jamais mesurer leurs quotas d’heures ou l’épaisseur de leurs cachets.

Longue vie à vous tous, amis saltimbanques, et que cet été vous soit propice !

Quoi de neuf ?

Depuis la parution du dernier éditorial, nous ont rejoint : BrnVrn, Fiwe, gilcot33, Satellune, gilloudemars, lamanoucheka, mathious, shelek, milie, Onerrach, Papaast32, paul17, Phacocaster, ThiuRii, UMANTAMBOUR, et Zuardent.

Bienvenue à vous toutes et tous !

Musique sur LinuxMAO

Musique libre en dehors de LinuxMAO

Liste de lecture des nouveautés pour le mois de Juin 2018 chez les copains de Dogmazic .

Nouvelles du monde

La conférence audio linux 2018 (LAC 2018) a eu lieu. Cet article clôt cette édition 2018, et des vidéos sont disponibles .

Nouveautés sur LinuxMAO

Des chiffres :

Le nombre de visiteurs uniques du mois de juin 2018 est de 30654. linuxmao.org, c’est à ce jour, 6001 utilisateurs inscrits, 2315 « pages de documentation », les > 85000 messages dans les « forums », et d’autres fioritures.

D’autre part, nous avons eu 16 nouvelles inscriptions depuis la rédaction du dernier éditorial du site c’est à dire en 30 jours.

Nouvelles pages :

Coté administration :

Entretien habituel : modération des forums, gestion des soucis concernant les nouvelles inscriptions, accueil des nouveaux inscrits, note de mise à jour des logiciels,…

Coté logiciel sur LinuxMAO

Côté logiciel en dehors de LinuxMAO

Depuis la publication du dernier éditorial, r1, ardoisebleue, Nolwen, sub26nico et olinuxx ont relevé les mises-à-jour suivantes :

pour les mois précédents (mais que nous n’avions pas vu jusque là) : Jamulus passe en version 3.4.3.



Post scriptum

Merci à r1, olinuxx, sub26nico et allany pour l’écriture de cet édito, et on se retrouve le mois prochain pour une revue de l’actualité du mois écoulé !

PS : article originel sur linuxmao.org

