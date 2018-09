Éditorial de septembre 2018 de linuxmao.org

Comme les années précédentes, nous essayons d’organiser une mini-conférence audio pour que nous puissions nous réunir et discuter des problèmes, en particulier des décisions de conception, en face à face. L’événement de cette année aura lieu le dimanche 21 octobre à Édimbourg, la veille de l’ouverture d’ELC Europe . Nous sommes encore en train de finaliser le site (nous espérons pouvoir confirmer la semaine prochaine) mais il sera à l’extérieur du site de l’ELC, de sorte qu’il ne sera pas nécessaire d’acheter un billet de l’ELC pour y assister.

Comme pour les années précédentes, nous établissons un ordre du jour par le biais d’une discussion sur une liste de diffusion – si vous le pouvez, répondez à ce courrier avec des sujets que vous aimeriez voir discutés et dont vous apprécieriez que l’on s’occupe. Bien sûr, si nous pouvons régler les choses plus rapidement via la liste de diffusion, c’est encore mieux !

Si vous avez l’intention d’y assister, veuillez remplir le formulaire ici : https://docs.google.com/spreadsheets/d/11p2pSNxS7sJysg1JwErWi0T2Dq7XKRtAGngBHAn_w2g/edit?usp?usp=sharing .