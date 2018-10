Éditorial d’octobre 2018 de linuxmao.org

How to mix a pop song

Je place ici une suggestion concernant la traduction du dossier «» de Jezar, dont le suivi sur le forum se déroule dans le fil de discussion : Traduction « How to mix.. » par Jezar, suite et fin..?

Je ne puis avancer qu’à pas (trop) irréguliers.

L’idée serait donc de voir qui pourrait de temps en temps traduire un ou plusieurs paragraphe(s) ou chapitre(s), faire de la relecture/correction etc.

Dans un premier temps, on se verrait sur le dit Traduction « How to mix.. » par Jezar, suite et fin..? sur lequel il y a les liens vers les différentes pages. On échange et on voit comment on peut avancer.