Éditorial de novembre 2018 de linuxmao.org

Il va falloir sacrément faire péter les baffles, ce mois-ci !

Un mois qui commence par le défilé des porteurs de chrysanthèmes dans tous les cimetières du pays et qui se poursuit, le 11, par le souvenir de l’horrible boucherie qui prit fin il y a pile un siècle, ce n’est pas un mois joyeux.

La mort et le froid hantent le mois de novembre, aussi la seule solution pour ne pas sombrer dans la neurasthénie, c’est d’alimenter nos feux et de faire du bruit.

Un bruit libre et bien vivant, produit par tous les instruments merveilleux mis à notre disposition par la communauté pacifique des développeurs linux, par delà les frontières et les nations.

Un bruit gage de paix, de liberté et de créativité. Le bruit de l’âme humaine : la musique !

Faisons du bruit !

Quoi de neuf ?

Depuis la parution du dernier éditorial, nous ont rejoint : bast, cankun, Yoan, madmarco, Gillou18, ansjojo, KeJiMaNo, bonzer, jondal, open_jobxxi, DJPaolo, blastedpingin, dam59500, adjohjonathan, jojogen, Chico13, Bluedeauville, et crap0.

Bienvenue à vous toutes et tous !

La réflexion commençait depuis quelques temps sur les joutes musicales de LinuxMAO.org a donné naissance à un petit formulaire pour donner votre avis sur l’avenir des joutes, venez le remplir !

Musique sur LinuxMAO

Musique libre en dehors de LinuxMAO

Liste de lecture des nouveautés pour le mois d’octobre 2018 chez les copains de Dogmazic.

Nous l’avions annoncé dans l’éditorial de septembre 2018 et dans l’éditorial d’octobre 2018, le concours FM challenge. Après l’heure du vote, le vainqueur a été désigné. Bravo à toutes les participantes et participants !

Faisons ici un tour de ce qui touche les membres de linuxmao.org avec ces quelques informations :

Bravo à tous ces musiciens et/ou développeurs !

Nouvelles du monde

Une conférence autour de pipewire a eu lieu à la fin du mois d’octobre, voir un compte rendu rapide.

Nouveautés sur LinuxMAO

Des chiffres :

Le nombre de visiteurs uniques du mois d’octobre 2018 est de 34085. linuxmao.org, c’est à ce jour, 6092 utilisateurs inscrits, 2388 « pages de documentation », les > 89200 messages dans les « forums », et d’autres fioritures.

D’autre part, nous avons eu 18 nouvelles inscriptions depuis la rédaction du dernier éditorial du site c’est à dire en 31 jours.

Nouvelles pages :

Coté administration :

olinuxx a :

Coté logiciel sur LinuxMAO

olinuxx poursuit ses travaux sur LibraZiK (diverses mises à jour logiciels et amélioration de certaines documentations). Voir le blogue de LibraZiKpour davantage d’informations.

jean-emmanuel poursuit le développement de son logiciel Open Stage Control qui passe en version 0.39.4 .

houston4444 poursuit le développement de son logiciel Ray Session qui passe en version 0.6.0 .

jpcima poursuit le développement de ses logiciels et en développe deux nouveaux (FreeMajor et sysexxer-ng).

Côté logiciel en dehors de LinuxMAO

Depuis la publication du dernier éditorial, olinuxx, r1, sub26nico et syberia303 ont relevé les mises-à-jour suivantes :

Post scriptum

Merci à sub26nico, r1, allany, et olinuxx pour l’écriture de cet édito, et on se retrouve le mois prochain pour une revue de l’actualité du mois écoulé !

