Édito musical de dogmazic – septembre 2020

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour septembre 2020. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 55 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois ci

Paris – Cayenne

Chouette ! Deux autres opus de Paris-Cayenne ! Alors, voyons voyons, ou plutôt, écoutons écoutons en prenant le temps. Toujours avec une voix qui se balade entre celles de Manu Chao et Arno, ou celles de Mathieu Chédid et de Jacques Higelin, avec des pointes de celle de Bertrand Cantat. Ça fait plaisir d’entendre du chant en français avec des textes très bien écrits et interprétés. De la pop-rock, typée FM avec de la batterie, des guitares/basses, des claviers, des percussions. Pour le premier, environ 45 minutes de musique divisée en douze morceaux tous diffusés sous C-reaction. Et pour le second, une heure et quart de musique en dix huit morceaux, diffusés sous CC BY-NC 2.5 pour la plupart sauf deux sous C-reaction.

— olinuxx/trebmuh

Calyman

Trois titres électro-rock de Calyman, pour un peu plus de 12 minutes de musique. Avec des passages répétitifs à en devenir lancinants, entrecoupé de passage sonnant très French Touch à la Daft Punk. Diffusé sous licence CC BY 4.0 .

— olinuxx/trebmuh

Me In The Bath

Du post-rock grunge-punk. Si vous ne connaissez pas déjà, ça évolue dans les mêmes eaux musicales que du RadioHead, du Nirvana, et ça peut ressembler aux premières répéts’ qu’on a pu faire avec et pour le plaisir. Batterie/guitare/basse et du chant en anglais. Si vous trouvez que ça sonne désaccordé, arythmique, c’est le style recherché, voulu, et souhaité. Presque une heure de musique, divisée en treize morceaux, diffusée sous licence BY NC-SA 4.0 .

— olinuxx/trebmuh

Et voilà, les inconvénients des périodes de bouclage étant ce qu’ils sont, voilà que je me retrouve à chroniquer mon propre album. En restant totalement impartial et honnête, c’est évidemment un chef-d’œuvre absolu qui marquera de manière indélébile la culture de l’humanité. Mais sinon ? Et bien, c’est du rock, à tendance bruyante-lofi-fait-maison, du bon vieux rock poppy et garage, avec des basses vrombissantes, des guitares chaudes et moelleuses, de l’harmonica erratique et des claviers hallucinés, avec de la wha wha et de la saturation de partout ! Si un seul titre devait se détacher du lot, ce serait évidemment « le tube de l’été », ritournelle pop grunge à la Weezer ou Pixies, qui conclue magistralement cet album excellentissime, que j’écoute en boucle depuis des mois -et peut être vous aussi, les divers titres ayant été égrainés au cours de l’année écoulée, en streaming seulement jusqu’à la publication de l’album, comme d’habitude-, on ne me taxera pas de parti-pris si j’affirme haut et fort le génie de ce projet, et le fait que j’en fasse partie ne change absolument rien à la donne ^^ !

— Shangri-l

Divers

Un EP 3 titres orienté rock/folk. On commence avec un morceau rock calme dont le chanteur et le feeling général m’ont rappelé le groupe de rock gothique Tiamat, ce qui est une belle surprise. Les deux morceaux suivant tirent plus sur une veine folk/ambiant avec des arpèges de guitares et la bonne dose de réverbe, c’est donc moins ma tasse de thé, mais ce sont de bons morceaux dans leur style.

— decay/nomys

Treize minutes de musique ici, diffusée sous C-reaction. Du rock batterie/basse/guitare/chants en anglais.

— olinuxx/trebmuh

Nous avons ici quelques morceaux courts d’électro/glitch de bonnes factures. L’EP se termine avec 3 versions du même morceau « Quarantine », de longueurs variables (de 7 min à 18 min dans sa version la plus longue). Ce morceau est plus « club » avec un beat profond et hypnotique, on y retrouve aussi parsemé les incursions de glitch qui viennent réveiller un peu l’auditeur.

— decay/nomys

Un morceau unique ici d’un peu plus de cinq minutes. Un morceau pop batterie/basse/guitare/chant en français, dans un style qui fait peut faire penser au fameux « sur la route » de Gérald de Palmas. Diffusé sous licence CC BY-SA 4.0 .

— olinuxx/trebmuh

Un morceau unique ici, de cinq minutes. Un groove intriguant, voire inquiétant qui s’installe en fond sonore avant qu’un texte en français n’arrive au bout d’une quarantaine de seconde. Diffusé sous licence CC BY-NC-ND 2.0 .

— olinuxx/trebmuh

Ça n’est pas de la musique ici, mais des enregistrements audio de rencontres/conférences/ateliers autour du thème de l’habitat léger.

— olinuxx/trebmuh

Six morceaux pour un peu plus d’un quart d’heure de musique. De l’électro-pop ici avec un chant en ningliche. Diffusé en CC BY-SA 2.5 à part un morceau en CC BY-ND 3.0 .

— olinuxx/trebmuh

Deux morceaux de R’n’B chaloupé, avec une voix vocodée de chant en français. Taillés pour la radio avec leurs trois minutes environ chacun car, bien qu’indiquée comme faisant 35 minutes, la seconde piste ne fait que deux minutes et demi en réalité. Diffusé sous licence Art Libre.

— olinuxx/trebmuh

Les pépites exhumées de l’archive

Pas de pépite exhumée ce mois-ci ! On attend ici vos belles découvertes, participez à l’édito du mois.

Nouvelles du forum et autre (par Shangril)

Oyez, oyez ! Un projet ambitieux (et motivant) est en train de se mettre en place et l’asso recherche toutes les bonnes volontés désirant s’impliquer à quelque degré que ce soit : il s’agit du projet d’une compilation physique, d’une compilation sur CD, possiblement annuelle ou bisannuelle, qui serait offerte aux adhérents en particulier dans l’idée de collecter des nouvelles adhésion directement sur nos stands dans les nombreuses manifestations, salons et conférences pour lesquels Musique Libre est régulièrement invitée. Si-vous êtes musicien et souhaitez partager un de vos morceaux pour soutenir l’asso dans son action-vous êtes mélomane et savez piocher dans l’archive pour sélectionner la crème de la musique libre pour faire une compil qui claque-vous avez des compétences ou un goût pour le design graphique-vous pouvez coordonner les actions de routine nécessaires (maintenir une liste des pistes envisagées, demander aux artistes sous NC une autorisation d’inclure leur morceau, fournir aux équipes de terrain le support pour que la phase « impression+gravure » soit le plus simple possible pour elles…)

…Vous êtes cordialement invités à vous manifester. Le point central est notre forum ; vous pouvez aussi passer sur IRC ; ou juste envoyer un mail à contact@musique-libre.org !

Les nouvelles du forum

Ça peut paraître bizarre comme ça, mais dans pas mal de résultats de recherche web, quand on cherche Forum Musique, on va arriver plutôt chez nous… En fait on est très bien classé sur les résultats de cette recherche, ce qui explique sans doute pourquoi il y a souvent des personnes qui passent, postent un message unique, et bien souvent ne reviennent jamais plus. C’est le cas (au moins pour le moment) avec un auteur de chansons à texte qui recherche un compositeur… Quelqu’un lui a pourtant répondu, mais la discussion s’est arrêtée là, hélas. Ça se lit par ici.

Zeco, un nom qui devrait dire quelque chose à pas mal de nos anciens, est venu dire un petit bonjour dans le fil dédié à SourceML pour annoncer une sortie prochaine d’album et sans doute une mise à niveau de son sourceML avec les dernières versions du CMS… Bienvenue à nouveau par ici Zeco ! C’est par là bas.

Ça peut paraître bizarre comme ça mais (… refrain connu) ; TKS La Frappe est venu sur le forum nous présenter son nouveau clip de musique a priori non libre… Puis n’a plus donné signe de vie malgré les questions qui lui ont été posées en retour. Vous pouvez découvrir sa musique rap contemporaine dans son message, néanmoins.

« Le tube de l’été » le fameux hit estival de Me In The Bath fait encore (un tout petit peu) parler de lui avec quelques informations sur le coté technique de sa genèse et de son enregistrement. Si vous êtes curieux, rendez-vous ici.

Calyman vient nous présenter un nouveau deux-titres toujours dans sa veine électro maîtrisée aux douces influences jazz, rock ou poppy, et ses auditeurs habituels réagisse à la compo et donnent leurs avis par là.

Crem Road records revient alimenter le fil « sorti tout droit du grenier » qui est consacré à la mise en lumière de certains des albums anciens ou obscurs du catalogue de ce fameux netlabel. Cette fois ci, c’est pour parler de « Almost Complete », le légendaire album des non moins légendaires Gorbie’s Stuff, actif autour de Lyon entre 2004 et 2005 et pas si oubliés que cela depuis : discussion.

Crem Road records toujours termine de disperser à gauche et à droite sur les interweb ses trois albums parus pour le netlabel day. C’est donc une nouvelle vidéo qui arrive sur YouTube, trois albums qui arrivent sur Dogmazic, et DidJaws qui comme souvent donne ses commentaires sur ces sorties et ces morceaux : discussion.

Et Me In The Bath dévoile une avant-première de l’album « We Ain’t Got Time » dont la réalisation devrait s’étaler jusque mi-2021 pour une publication pour le netlabel day de l’année prochaine. C’est une petite chanson d’amour rock garage tout à fait dans le style habituel du projet, et la discussion se poursuit un peu sur le virage délibérément plus pop amorcé par le projet sur la période récente, après bien des années de musique sauvage et maladive : discussion.

Enfin et pour finir, relai d’info : le label chilien M.I.S.T. lance, le premier septembre, une webradio, sobrement nommée M.I.S.T. Radio, et recherche actuellement des musiciens pour les diffuser sur les ondes. L’annonce est par là.

Outro

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, olinuxx/trebmuh, Shangril.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur le fil de forum de l’édito du mois sur http://forum.musique-libre.org .

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

