[Playlist] Top 10 des artistes les plus écoutés sur Dogmazic en 2024

Bonjour à tout le monde. Cette année le projet Dogmazic et l’asso qui le porte fêtent leurs 20 ans.



C’était une occasion de revenir un peu sur les musiques qui ont fait 2024 pour une playlist spéciale pour votre réveillon ! Celle des dix artistes les plus écoutés sur Dogmazic cette année. Pour chacun d’eux nous présentons sa « Top Track », celle qui aura été la plus populaire !



Voici donc la playlist des titres les plus joués sur Dogmazic en 2024 !