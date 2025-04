Éditorial de Dogmazic.net de mars 2025

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour février 2025 ==

* bigalbert – Big Albert

CC by sa 3.0

Dans cet album, une seule musique à la sonorité des années 1990 qui nous procure un petit moment nostalgique.

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11038

-ardoisebleue

* bigalbert – archive

CC by nc nd 2.0

Ces deux titres sont dans la lignée des productions de l’artiste. Aux oreilles ! Aux oreilles ! pour apprécier…

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11039

-ardoisebleue

* Alien Pulp Weirdcore – REfugEEs From Beyond

Licence C reaction

Quatre longues compositions mêlant l’électronique et le métal dans une ligne rythmique de base qui s’évanouit au sein de l’improvisation.

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11041

-ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==

* « album sans titre » – Edenès

CC by nc nd 2.5

Ce mois-ci, un peu de contestations avec cet album, sans date…

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=432

-ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Oula c’est déjà à moi ? Bon ok, salut, on y va !

* Comme quasiment chaque mois une nouvelle version d’Ampache vient d’arriver et notre archive musicale a été migrée à jour vers elle. Mais ce mois c’est un peu spécial et l’occasion d’une annonce pas uniquement purement technique que je vais pas détailler pour ne pas gâcher le plaisir que vous allez avoir à la lire en suivant le lien suivant !

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63972/#Comment_63972

* Ça va rappeler des souvenirs aux briscard⋅e⋅s les plus chenu⋅e⋅s du temps de la V2 de Dogmazic et des belles aventures du label SASS Crou. Car SASS Crou maintenant en sommeil se réincarna (et ça fait un bail) devenant L’Abeille Cool et ce mois (tadaaaaa) L’Abeille Cool publie une infidélité faite à Crem Road par les habituels suspects Me In The Bath… Qui restera à butiner depuis la ruche cool de l’abeille susnommée encore un petit moment avant de voir cette release arriver chez eux et sur Dogma. Donc,

Annonce !

https://forum.musique-libre.org/discussion/9291/le-netlabel-labeille-cool-qui-sort-a-list-un-album-de-me-in-the-bath

* C’était le feuilleton à Suspense de deux ans d’âge qui se dénouait sur une conclusion heureuse le mois dernier, le sauvetage de Radio Dogmazic semble juridiquement une chose admise ouf ! C’est vrai qu’une redevance SPRé pour avoir le droit d’avoir une radio non-SPRé aurait été un peu moche pour nos finances (quand même 360€TTC annuel pour avoir le droit de payer la SPRé pour de la musique qu’elle ne gère pas, et rémunérer le pot commun des gros vendeurs qui par défaut se voient assignée toute cotisation SACEM ou autre non tracée par ces braves gens ; comprendre, demander aux soutiens financiers donnant à notre asso de… Doubler leur participation qui nous finance pour que l’argent aille à l’arrangeur du dernier David Guetta ou au producteur du prochain Ninho, au nom de la musique libre… Ç’aurait été assez compliqué à justifier !)

Mais bref la fin a établi -juristes bénévoles des arts, merci ! Que l’on peut facilement considérer que, tandis que cette cotisation cible indistinctement toute radio diffusant tout phonogramme « publié à fin de commerce », confier à Musique Libre un enregistrement libre et dispo sans payer, ben, permet sa diffusion sur notre antenne sans qu’il entre dans cette catégorie.

Ce qui fait du bien à écrire. Alors bon, vous vous dites, et le forum, qu’est-ce qu’il en dit ?

Il en dit que maintenant que le temps troublé est derrière nous, ce serait sans doute sympa de constituer à nouveau une jolie Équipe Radio bénévole qui fasse un peu une programmation qui se renouvelle de temps en temps, la playlist radio actuelle n’ayant plus bougé depuis un sacré bout de temps faute de bénévolant. Si ça vous branche viendez lire, en attendant que la Fiche de Poste détaillée ait été pondue par la jolie Equipe RH bénévole qui le fera sans doute sous peu.

Il en dit aussi des trucs sur d’autres radios que la notre, comment la loi définit une radio, et qu’est-ce qu’elles deviennent de leur côté !

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63976/#Comment_63976

* Cette année pour la 11ème années, ce sera, comme toutes les année, un juillet à Netlabel Day ! Ça peut paraître pas proche, juillet, mais des labels (au moins un) viennent sur le forum annoncer un début de planning de leur part dans la festivité. Mais surtout c’est une bonne occasion de revenir définir quelques trucs, comme

-c’est quoi le Netlabel Day ?

-ah d’accord mais un Netlabel, ça fait quoi ?

-mmm OK mais la musique libre, c’est pour qui ?

Alors voici un lien pertinent à faire tourner amplement aux esgourdes souhaitant s’auto-libérer vaguement avec ces licences sympathiques conçues pour préserver leurs droits d’auditoire ! Puis sans non plus un abonnement mensuel pour ça tant qu’on y est, souvent ! Et même il y a des liens à cliquer pour écouter tout de suite, et même, façon lecture continue sans demander d’agir, mais vraiment pour les plus habitués du flux -ici pas- personnalisé ! Et ils vous attendent par là-bas :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9290/netlabel-day-2025-bah-ouais

* Des grosses pointures à la puissance Industrielle du monde musical britannique, cosignent à 2000 mains (remarquez, j’ai pas vérifié si le batteur de Def Leppard a participé) un superbe album entièrement silencieux pour alerter sur le futur pas riant que l’IA générative promet pour la musique qu’on subit plus que l’on ne l’écoute ! Alors, ça valait le coup de relayer l’info chez nous juste pour le piquant de la chose !

https://forum.musique-libre.org/discussion/9289/1000-artistes-un-album-muet-de-47min17sec

* Aussi, les habitués du squat des écrans des gens qui passent lire le forum, Crem Road records, viennent donner diverses news de nature ergonomique sur les évolutions récentes de ce qui, sous le capot, fait leurs sites, et tout ira mieux, et c’était pas du luxe !

https://forum.musique-libre.org/discussion/9288/pour-autour-de-crem-road-des-web-presences-plus-navigables

* La question posée le mois derniers par ici sur la bénéfique relation entretenue entre Musique Libre et la fondation Creative Commons qui a établi juridiquement et maintient depuis au fil des versions les outils légaux que sont ses six licences de la « peu ouverte » jusqu’à la « très libre » de sa famille des CC BY-**-** sans parler de la CC0 aussi pas mal en vogue (mais qui ne sont qu’une part de la foisonnante pléthore des licences même très obscures que Dogmazic vous laissera choisir pour votre musique si vous souhaitez l’archiver par chez nous) trouve ce mois ci une réponse officielle des plus hautes instances Dogmaziennes puisque Notre Président lui-même exprime son idée des pistes à creuser avec Creative Commons comme partenaire, et hop, ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63973/#Comment_63973

* 14 années exemplaires et un split final sans amertume et dans la joie, c’était Taulard les grenoblois, bien doués pour le rock à synthé (trouvé dans un vide-grenier évidemment) mâtiné d’un punk pas très à ranger du côté du « surproduit » ! ! ! Pour rattraper votre potentiel ratage d’un projet majeur de la scène libre dispo même aussi chez nous, voire acheter un beau CD qu’il y en aura pas longtemps encore en vente, bah je vous dirais au pif d’aller regarder peut-être par là !

https://forum.musique-libre.org/discussion/9287/taulard-sest-separe

* Pour terminer, c’était prévu, c’est arrivé, une transcription de toutes les paroles de tous les titres d’un Volume I du double Best compilant les 12 premières années de Me In The Bath (et c’est un format triple LP, y’a de quoi lire), c’est mis en ligne sur la page Best dédiée, si vous écoutez là-bas, maintenant vous aurez les charabias à lire en même temps, c’est pas mal !

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63971/#Comment_63971

Et voilà, je crois que je peux taper une phrase finale pour vous dire, j’espère qu’on se revoit dans un mois !

== Chez les amis ==

Comme toujours, à l’heure juste un peu avant la publication du nôtre, LinuxMAO le site de la communauté francophone qui aime à utiliser Linux pour ses ordinateurs à musique, publie son édito du mois ! Si vous cherchez de la lecture supplémentaire, celle-là est fortement conseillée : https://linuxmao.org/article466

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

