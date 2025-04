CHRONIQUE ! WHY THE A – IRRÉELLE

Dans l’instant, nous flottons au gré des couloirs non-orthonormés de notre archive. Pas de trajectoires, ni objectifs, ni buts, juste … flotter, affleurer l’extase, s’imbiber de sensations voluptueuses à l’écoute de Why the a en renaissant en 2006.

Elle a enregistré sa composition Irréelle sous Licence Art Libre dans un album sans titre. Cette œuvre est stylée Trip/Hop .

Je vous propose ce diamant musical, purifié d’excédents harmoniques et constitué de sons électroniques clairs sur laquelle navigue une voix qui se défait de ses oripeaux techniques avec juste ce zeste de résonance pour nous mener à la béatitude. Pour ceux qui seraient fâchés avec les sons électroniques tarabiscotés, ils trouveront là une association efficace entre le son réévalué et fignolé face à une voix nette et sobre.