Éditorial de Dogmazic.net d’avril 2025

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour mars 2025 ==

*Spiriting Away (2025) – REfugEEs From Beyond Licence C reaction Si vous aimez les expériences acoustiques, vous trouverez votre bonheur de réflexion dans cet album où ses compositions sont constituées d’un mélange de sons concrets, électroniques avec une base, parfois, d’instruments conventionnels : « blues of the earth ». La déstabilisation est garantie et demande une écoute « posée », loin de toute occupation neuronale : si l’on ne pense à rien, on écoute ce que l’on entend… https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11046 -ardoisebleue

*Live Session MJC Louis Aragon (2025) – Læthera CC by nc nd 4.0 Nous reprendrons les pieds sur terre avec du rock alternatif qui sent bon les sources « The King », nous avons même la séquence cool avec « Smother me with love ». https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11051 -ardoisebleue

*Webradio Les bouffons du peuple (2025) – Mathias licence art libre Un texte contestataire avec, en fond musical, des solos de guitares qui peuvent affriander les rockeurs. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11052 -ardoisebleue

*Emission 002 du 28 mars 2025 (2025) – En panne de Sens licence art libre Émission de radio, beaucoup de monologues qui, ensemble, constituent une conversation. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11053 -ardoisebleue

== InFine… == *Rap fiché Hess (2024) licence art libre Des musiques rap dans le style traditionnel mais avec une originalité dans l’intro de « Baby Boom ». https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11044 -ardoisebleue *Rap fiché Hess (2024) licence art libre La suite de l’album précédent. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11045 -ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==

* Si hay! (2002) – Guarapita CC by nc sa 2.0 Maintenant nous mettons la gomme dans les oreilles avec cet album, réactivons un peu nos neurones mis en sommeil au début de l’édito. Ça secoue nos récepteurs de vibrations ce rythme ska et de « reggae précipité ». Chambardez-vous la pelure à coup de « peau de poule ». https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=312 -ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Et c’est parti pour les nouvelles du mois (assez calme, le mois) :

* La dernière mise à jour d’Ampache est déployée pour nous (pour vous ?). Ça tombe bien elle corrige un bug qui nous avait été signalé sur la mise à jour du mois dernier : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63978/#Comment_63978

* Pour la création d’un conseil de la protection sociale des artistes-auteurs et autrices rattachées ? C’est une intéressante lecture même si elle va vous demander quelques clics, c’est aussi une pétition que notre association pourrait, ou non, signer, les retours sont les bienvenus : https://forum.musique-libre.org/discussion/9292/pour-la-creation-d-un-conseil-de-la-protection-sociale-des-artistes-auteurs-et-autrices-rattache

* La voila, elle est toute neuve, elle est toute belle, c’est la légèrement remise à niveau page d’accueil de Dogmazic, on fait le tour des changements par ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9296/legere-modification-de-la-page-daccueil-dogmazic

* Un jour comme ça, quelqu’un était passé sur le forum demander, innocemment (je présume), si « les écoles d’ingé son sont-elles réellement utiles pour travailler en studio ». Vaste programme. Mais ce mois-ci, évidemment dans notre communauté il y a quelques gens qui tournent autour du son, alors voici un retour d’expérience qui fait un point : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63994/#Comment_63994

* Vous êtes inscrit à la SACEM, et vous vous demandez pourquoi donc vos droits d’auteurs sont à payer par le presseur de votre disque ? Ce qui est un peu nul quand le presseur c’est vous-même ? Même pas un début de réponse, mais juste un rappel de la situation, à l’occasion d’une exhumation mode « on dévie du sujet un peu » d’un fil de… 20 ans d’âge qui se consacrait à l’époque à se demander quels logos apposer sur un pressage de CD. https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63990/#Comment_63990

* Et si je vous disais que le script utilisant cURL de quelqu’un, qui offre un service de liste de lecture ouverte dans laquelle on poste simplement un lien direct vers une ressource audio HTTP, n’arrive pas à vérifier que la ressource est effectivement disponible avec les liens audio de Dogmazic ? Que ce serait possiblement car la ressource est indiquée « télécharge-là, gentil navigateur, ne l’ouvre pas dans un onglet » ? Vous verrez là qu’on rigole pas sur notre forum ! L’affaire, pour le moment, est restée en suspend ! https://forum.musique-libre.org/discussion/9293/lien-direct-mp3-sur-dogmazic

* Et on termine avec « Villa Solitude », le dernier album en date, orienté rock atmosphérique, de Bruno Karnel. C’est évidemment une annonce habituelle de Bitume Prods, qui, bon an, mal an, vous propose toujours sa bonne poignée de publications, libres, annuelles, à la fois sur les « toutes les plateformes » mais aussi sur d’antiques objets qu’on appelle disques, et compacts, pour les distinguer des disques qu’on appelle disques, mais pas « encombrants », ce que je ne m’explique pas. Trêve de plaisanterie, vous pouvez filer jeter une oreille à cette prod toujours très « haute dans la gamme » comme d’habitude avec cette maison de disque : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63980/#Comment_63980

Et c’est tout pour ce mois-ci. Joyeux avril.

== Chez les amis ==

Comme toujours, à l’heure juste un peu avant la publication du nôtre, LinuxMAO le site de la communauté francophone qui aime à utiliser Linux pour ses ordinateurs à musique, publie son édito du mois ! Si vous cherchez de la lecture supplémentaire, celle-là est fortement conseillée : https://linuxmao.org/article467-Editorial-du-1er-avril-2025

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

