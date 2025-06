Éditorial de Dogmazic.net de juin 2025

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour mai 2025 ==

*Opus VI (2025) – Godzenbuth Opus suite

CC by nd nc 2.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11060

Dans la continuité de ses opus, voilà une composition articulée dans une trame plus scénique que ses précédentes.

-ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==

*The Urban Tale OST (2005) – Le consortium des artistes libres

Licence Art Libre

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=588

Un album fédérant plusieurs artistes et qui constitue une collection de compositions de divers styles. Cet amalgame engendre une agréable séance musicale à écouter et apprécier en dilettante.

-ardoisebleue

*L’Art du Désarroi (2005) – Vincent Bergeron

CC by 2.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=783

Maintenant, nous auditons une expérience acoustique formidable, autant dans la recherche de synchronisation des sons que dans l’agencement des instruments « conventionnels » parmi les bruits acoustiques. Par dessus tout cela, l’imbibition de la voix parfois abrégée à des bribes d’ « onomatopoésie », valide un rendu contemporain radical. Écoutez en dépliant au summum vos oreilles, afin de percevoir toutes les subtilités sonores de ce travail.

-ardoisebleue

*Live in Kolyma (2006) – Necrosalad

CC by nc nd 2.5

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=797

Continuons dans les styles acoustiques hors du commun avec cet album totalement « Noise » où prédominent le son électronique « torturé » et l’utilisation de sons concrets comme dans « Diva » entièrement dénaturés par effets électroniques. Mais cette fois, pour l’écoute, protégez vos oreilles, surtout avec « orient express » !

-ardoisebleue

*A fist to yannis – Ninja Force

ZZ Licence Copyleft

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show_disk&album_disk=353

Et pour finir dans une ambiance plus traditionnelle, voici un album qui tire vers le jazz-fusion. Toutefois, Nous restons dans les limbes de l’expérimentation avec « face2 » ou une touche de hard-métal enfièvre temporairement la structure alternativement à un retour au rythme d’origine.

Et bien ! J’espère que je vous ai bien garni l’ouïe, parce que c’est l’époque des salades composées…

-ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Et c’est parti, ce sont les nouvelles du mois :

* Rien de moins que trois mises à jours successives du Ampache propulsant notre archive, qui est maintenant en 7.5.2 :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64018/#Comment_64018

* Elle ne vous manquait pas, elle revient quand même en fin de feuilleton juridique « taxe SPRÉ » qui nous a tous tellement amusés durant plus de 2 années, c’est, par le netlabel du même nom, la Crem Road radio, la radio qui sait zapper :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9305/retour-en-ligne-de-la-crem-road-radio

* « Cash-cash », c’est le nom d’un single par QRLL dont on reparle juste après :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9303/cash-cash

* QRLL, c’était une petite parenthèse amusante d’un artiste bien connu de vos oreilles dont le nom, je ne vais pas le dévoiler :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9302/qrll-finalement-non

* Les graaaaaandes et tombées de la dernière pluie « Assises de l’art libre » apparaissent cet été quelque part en Suisse, alors, on en discute, on en discute :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9300/ya-des-gens-qui-vont-aux-assises-de-lart-libre-a-neuchatel

* Encore des annonces dans le fil « Netlabel Day 2025 », par Crem Road pour ne pas changer, qui met les bouchées doubles avec un album de remixs de Me In The Bath et le -sans doute très attendu- quatrième et habituel The Big Circus Project annuel

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64017/#Comment_64017

* Le death metal mélodique de Metal Charm est au programme de la dernière livraison du label associatif Bitume Prods, récurrents pour leurs annonces chez nous, comme toujours diffusé -et pas gratuitement, Spotify, Deezer et cie étant de la partie- sous licence ouverte, mais aussi achetable, et même en CD :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64016/#Comment_64016

* À peine sorti du home-studio, Me In The Bath confirme l’enregistrement terminé pour le stream du 8 novembre du festival virtuel nommé No Faf Noisevember, et même, avec une jolie photo :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64012/#Comment_64012

* Ça commençait à faire un bail, mais Calyman et son electropop léchée sont de retour avec un petit titre disponible à l’écoute :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64011/#Comment_64011

* Les écoles d’ingé son sont-elles utiles pour travailler en studio ? Oui ? Non ? Entre les deux ? Et bien voila encore, encore, un autre retour d’expérience :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64010/#Comment_64010

Et ce sera tout pour ce mois-ci, mais avouez, c’est pas mal quand même !

== Chez les amis ==

Comme toujours, à l’heure juste un peu avant la publication du nôtre, LinuxMAO le site de la communauté francophone qui aime à utiliser Linux pour ses ordinateurs à musique, publie son édito du mois ! Si vous cherchez de la lecture supplémentaire, celle-là est fortement conseillée :https://linuxmao.org/article470-Editorial-de-juin-2025

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement re-distribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

