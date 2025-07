Éditorial de Dogmazic.net de juillet 2025

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour juin 2025 ==

*Cash-cash (2025) – QRLL

Licence Art Libre

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11061

Un récit déclamé sur un fond musical fuligineux et constant qui s’éclaircit à la troisième minute par une accentuation de la présence de la batterie.

-ardoisebleue

*Curse Of Knowledge – Invisible Illusion

Licence C Reaction

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11062

Quatre moments expérimentaux en droite ligne de toutes les expériences sonores traditionnelles, avec pourtant dans « What Happens … » cette incursion de voix quasi imperceptible dans le premier tiers de la composition.

-ardoisebleue

*Les Jours (2025) – Jp_h

CC by nc 4.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11063

Les compositions qui façonnent cet album sont échafaudées sur un mélange raisonnable de sons électroniques et jeux d’instruments traditionnels posés sur un fil conducteur répétitif discret tel « alcaloïde ».

-ardoisebleue

*OKTOLAND (2025) – Oktoplus

CC by nc nd 4.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11064

Il sera l’album poétique de ce mois et aussi un retour, puisque le dernier album publié ici est daté de 2006. Ces cinq chansons nous plongent dans une atmosphère toute douce et détendue, avec même un solo relâché pour terminer « dans la douceur ».

-ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==

*Desmodus Rotundus (2009) – Kelelawar Malam

CC by nc sa 3.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show_disk&album_disk=4467

Finie la douceur et pour s’énerver un petit peu, nous nous précipitons dans le métal indonésien. Il y a tout ce qu’il faut cris ,hurlements, fureur et solos de guitare distorsionnée, et même un moment de quiétude « Malam Jumat Kliwon » ( Le Kliwon du vendredi soir ).

-ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Salut à vous, à tous et toutes. Alors, pour ce mois-ci, c’est parti !

* Une annonce qui ne vous surprendra guère si vous lisez même ponctuellement ces Nouvelles dans notre Édito : notre équipe technique, depuis le webmaster, jusqu’au sysadmin, le département qualité, les intégrateurs, les affreusement sur-payés architectes logiciel, le noyau dur des administrateurs de base de données, les spécialistes de l’expérience utilisateurs, les testeurs et les développeurs, qu’ils soient Front-End ou Back-End ; euh, en bref, Fufroma à lui tout seul comme absolument tous les mois a été là encore une fois pour procéder à la mise à niveau du CMS-à-musique qui rend possible notre archive libre ! Le bien nommé Ampache, qui fait un petit bond de version pour passer désormais en 7.6.1 ; vous pouvez vouloir, peut-être, aller regarder le fil de forum qui centralise ses évolutions, pour y trouver les Changelogs qui vous diront ce qui évolue avec cette mise à jour. Vous désirerez, sûrement je le parie, laisser là-bas un petit mot à Fufroma, qui mérite sans doute au moins ça, histoire d’un peu l’encourager !

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64047/#Comment_64047

* Début mars sortait en exclusivité mondiale, chez L’Abeille Cool le netlabel qui n’est rien de moins que la continuation de SASS Crou qui, jusqu’à il y a une douzaine d’années, nous ravissait constamment avec ses jolies cassettes et ses CD gravés à la maison, début mars donc, sortait là bas le fameux « A List » d’un Me In The Bath qui pour une fois faisait une infidélité à son habituelle maison de disque Crem Road. Et bien quatre mois ont passé, et, comme prévu au programme, A List devient moins exclusif, avec maintenant une écoute possible chez Crem Road aussi, L’Abeille Cool restant encore l’unique fournisseur de téléchargement, et ce jusque, si tout va bien, décembre, quand (c’est prévu, et c’est pas trop tôt), cette petite pépite noisefolk produite en 3h36 devrait débouler chez Dogmazic également ! Ça se lit par ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64046/#Comment_64046

* Bon, vu qu’on est quand même un forum rigolo, des stations de pseudoradio bien adaptées au son libre qui émettent en P2P, mais, sinon c’est pas marrant, uniquement en dehors (par dessus même, il faudrait dire) de l’Internet habituel, c’est à dire sur des réseaux de surcouche qu’on peut qualifier de « de confiance », étant chiffrés de bout en bout et authentifiant les machines de leurs utilisateurs, c’est absolument ordinaire et connu de tout notre lectorat habitué. Alors qu’un client « application web » pour ce P2P, façon « Leech » qui ne propose que la consommation des flux audio proposés, sans savoir être lui même une station émettant, mais en contrepartie ne requérant pas spécialement, une fois la surcouche connectée, d’installation d’un logiciel natif (tout se passant dans le navigateur web), soit ajouté à l’arsenal logiciel des 3 cinglé⋅e⋅s et demi qui auront pigé jusque là, c’était tellement prévisible à terme que je me demande encore pourquoi on en parle ici !

https://forum.musique-libre.org/discussion/9308/meshweb-pseudoradios

* Le label associatif Bitume, qui pour mémoire ne fait que de la musique libre ; qui, pour l’anecdote, paye pour ses artistes une diffusion chez les fameuses « toutes les plateformes » qui réclament qu’on allonge un billet pour avoir le droit de commencer à amasser les poussières de centime qu’elles rapporteront ensuite, mais qui a aussi la bonne idée en sus du « streaming » de proposer du téléchargement, mais, le point précédent implique qu’il ne soit pas gratuit, et surtout fabrique de très jolis CD qu’on dit « Digipack » pour toute la mondiale équipe de ses artistes signés (car Bitume réellement n’est pas du genre à s’embêter avec des frontières), vient ce mois-ci avec Kokkinià, qui donne dans le Heavy Rock Progressif et nous vient de la riante Grèce. Une petite touche de psyché, un peu de post-punk, voilà une mixture sympathique, et c’est par là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64042/#Comment_64042

* QRLL, le side-project d’Odysseus, qui a su bien nous surprendre le mois dernier tant la rupture est franche d’avec son style bien connu des aficionados, récolte un peu au fil du temps divers retours argumentés à propos de son nouveau son. Alors si vous avez sauté trop vite le mois dernier c’est encore temps de vous y arrêter !

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64035/#Comment_64035

* Okay okay c’est le Netlabel Day, comme tous les ans pour 51 heures, dès que le 14 juillet commence dans le Pacifique le plus oriental (ce qui donne midi ce dimanche, heure de Paris). Alors pour cette 11ème édition annuelle, encore une nouvelle annonce, c’est juste la réédition 20ème anniversaire du premier et dernier CD que Gorbie’s Stuff aura gravé, en 2005. Avec d’habituels titres bonus et autre re-masters ! Alors donc ça sort dimanche, mais si vous n’arrivez pas à vous retenir, la version 2005 pas-anniversaire-du-tout de l’album elle, elle est dispos depuis un bail, alors elle peut vous faire patienter !

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64034/#Comment_64034

* Tiens, sinon, pourquoi ne pas parler un peu de technique de production musicale ? Le choix de Linux soulève des questionnements (okay Linux mais lequel de Linux ?) et des idées qui restent préconçues d’époques assez beaucoup révolues (mais comment j’installe un noyau temps réel pour Jackd ?), tout ceci, les musiciens libristes étant parfois des libérés logiciellement, s’éclaircit vite et pas trop mal si on prend la peine de venir sur un certain forum qui, outre le fait qu’il est le nôtre, est aussi assez utile pour ce genre de problématique. Et c’est par là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9306/ubuntu-studio-vs-av-linux-vs-librazik

* Bon j’avoue je ne suis pas encore aller écouter. J’ai gardé l’onglet ouvert une grosse paire de semaines, puis ensuite je me suis contenté de me dire que j’allais le faire un jour. Mais vous pouvez faire confiance à mon expertise : quand jp_h exhume -c’est pas une première- des vieilles bandes studio pour les offrir au monde, vous y compris, on est certain que c’est vraiment très bon. Ce serait dommage que vous ne fassiez pas comme moi et que vous ne notiez pas mentalement, ongletitement, ou post-itement, de finir tôt où tard par aller vous régaler les esgourdes. Surtout que c’est l’ultime opus dans les série des Exhumations, si j’ai bien compris, qui nous enchantait dès l’année dernière. Alors, boum, un lien :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64028/#Comment_64028

Et là je pars en vacance au moins jusqu’au mois prochain ! Ciao !

== Chez les amis ==

Comme toujours, à l’heure juste un peu avant la publication du nôtre, LinuxMAO le site de la communauté francophone qui aime à utiliser Linux pour ses ordinateurs à musique, publie son édito du mois ! Si vous cherchez de la lecture supplémentaire, celle-là est fortement conseillée :https://linuxmao.org/

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement re-distribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre. Elle utilise le logiciel libre Ampache (ampache.org) pour proposer l’écoute, le téléchargement et la libre publication de musique.

Suivez nous et/ou venez participer sur :

– notre blog https://musique-libre.org

– notre forum https://forum.musique-libre.org

– notre canal IRC https://dogmazic.net/irc/