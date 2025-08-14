Éditorial de Dogmazic.net de août 2025

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour juillet 2025 ==

*Hardcore Avant Garde – Artificial Disruption licence C reaction Un album constitué de musiques purement électroniques, où la répétitivité d’une séquence brève est la trame essentielle de chaque morceau. L’album provient d’un site de musique web. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11065 -ardoisebleue

*Crem Road Records Day25 Mix – Shangri-l CC by nc nd 4.0 Nous pourrions décrire cet envoi comme un coffret de 6 albums, rassemblant chacun un mixage de soixante minutes des créations du compositeur. Un mélange des genres parmi lesquels il a navigué jusque aujourd’hui. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11068 -ardoisebleue

*op. 6-1 (2025) – Godzenbuth Opus suite CC by nc nd 2.0 Une nouvelle version de l’album précédent. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11073 -ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==

*Kebun Binatang (2007) – Zoo CC by nc nd 2.5 Comme le mois dernier, nous évoluons à nouveau dans le rock indonésien avec un album « noise rock » ( suivant l’indication des métadonnées des titres ). Çà pulse pour terminer la chronique des pépites de ce mois. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show_disk&album_disk=4442 -ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Bonjour par ici et par là, voila les nouvelles :

* Ampache qui passe successivement en 7.7.0 et 7.7.1, le serveur qui tourne désormais sous Debian Trixie, ça en fait des trucs qui me font dire que l’équipe technique ne chôme pas : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64050/#Comment_64050

* Nouveau projet de l’AMMD, avec des bouts de Sebkha-Chott et de Plagiat dedans, voici Oui Oui Le Gang, qui démarre ses aventures par une tournée à vélo dans les Pays de la Loire, propose déjà un site, et invite à suivre les prouesses techniques du développement en cours de leur configuration audio-numérique : https://forum.musique-libre.org/discussion/9312/oui-oui-le-gang-plagiat-sebkha-chott-inside-du-rap-a-velo

* Un nouveau titre bien noisy de Me In The Bath, OK. Rapidement cependant ça a dégénéré jusqu’à la mise à disposition d’un kit de remix : https://forum.musique-libre.org/discussion/9311/me-in-the-bath-luck-is-everything

* QRLL revient transformer l’essai de son premier titre avec une nouvelle chansonnette toute gentille (ouf, après le noisy ça fait du bien) et c’est par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9310/qrll-chansons

* Et ce bon vieil ΑΛΓ qui nous propose un nouvel album rock, et explique un peu tous les détails, ça aussi ça fait du bien, et c’est par ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64054/#Comment_64054

* Perfectionniste un peu, Godzenbuth a refait complètement le mix et le mastering de son dernier morceau en date, et nous en parle dans ce coin-ci : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64053/#Comment_64053

* Le metal old-school de Scriptura est au programme ce mois des sorties de Bitume Prods, label associatif que l’on ne présente plus ! https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64052/#Comment_64052

* Pour ce qui est de la tech, on reparlait encore de P2P pour du streaming utilisant les réseaux de surcouche. Le fil développe ce mois quelques principes de ceux-ci : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64049/#Comment_64049

* Le 14 juillet partout dans le monde, c’était le Netlabel Day, et Crem Road records a publié ses trois albums prévus : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64048/#Comment_64048

Et c’est tout pour ce mois-ci. Bon courage !

== Chez les amis ==

Comme toujours, à l’heure juste un peu avant la publication du nôtre, LinuxMAO le site de la communauté francophone qui aime à utiliser Linux pour ses ordinateurs à musique, publie son édito du mois ! Si vous cherchez de la lecture supplémentaire, celle-là est fortement conseillée : https://linuxmao.org/article472-Editorial-d-aout-2025

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement re-distribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre. Elle utilise le logiciel libre Ampache (ampache.org) pour proposer l’écoute, le téléchargement et la libre publication de musique.

Suivez nous et/ou venez participer sur :