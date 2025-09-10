ÉDITORIAL DE DOGMAZIC.NET DE SEPTEMBRE 2025

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour août 2025 ==

*Monde (2025) – ΑΛΓ CC by nc sa 4.0 Comme chaque année, nous avons droit à une livraison de ses chansons bien tempérées dont l’auteur-compositeur varie le style de belle façon. Toujours des solos non pas échevelés, mais bien peignés, et aussi cette intervention de saxophone dans impostures. Bonne écoute… https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11074 -ardoisebleue

*Les années Knopfler (2025) – QRLL licence art libre L’artiste nous alloue, comme toujours, de la poésie narrative au sein des textes de cette chanson où quelques envolées instrumentales nous feront voyager dans l’atmosphère légèrement nostalgique de l’évocation de souvenirs d’une époque passée. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11076 -ardoisebleue

*The 06-01-05 Sessions 20th Anniversary Edition – Gorbie’s Stuff CC by nc nd 4.0 Et nous voici à la croisée des rythmes musicaux libertaires où la composition s’infiltre dans les chemins méandriques entre l’expérimentation en enregistrement direct et une ligne directive stabilisée dont les interprètes s’échapperont mais recolleront à cette ligne comme désespérément enchaînés. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11081 -ardoisebleue

*Iris – The Big Circus Project CC by nc sa 4.0 Un retour de l’auteur vers le son plus acerbe de ses débuts, à noter « peach » qui donne une touche transitoire dans la cataracte déflagré par « octafuzz ». https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11084 -ardoisebleue

*Onirismology (2025) – DidJaws CC by nc sa 4.0 Que de joies, cet album est une finalité résolument accomplie, déjà en juin 2021 une composition marquait une marche bien stabilisée. Des sons électroniques récurrents sont toujours agréablement présents tel « Ultradream Chip » avec une décontraction tonale à bonne escient décousue. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11086 -ardoisebleue

*Une ville sans histoire (2014) – Alamanon CC by nc 3.0 Ce mois de septembre est très varié et c’est chouette ! Nous revenons à la chanson pop variété avec le titre de ce single, soit il est de 2014, mais c’est le retour sympathique d’un ancien affilié. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11091 -ardoisebleue

*Welcome to the Waistland EP – esreverse licence art libre et un titre sous CC by sa 4.0 Ils nous viennent d’un site musical du net, avec cet album de 2016. Nous continuons donc dans l’éclectisme des styles de musique dans notre archive… https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11093 -ardoisebleue

*turn the page – lcmx licence art libre L’artiste nous arrive tout droit d’un site musical du net. Un album de techno (semble-t-il). Mais c’est intéressant tout çà… https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11095 -ardoisebleue

*Au nom d’ la bière, d’ la pisse et du st dégueulis (2007) – Les prouters CC by nc nd 2.5 Et un album punk pour la pépite de ce mois. Çà dégaze dans la tuyauterie des esgourdes… https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show_disk&album_disk=4306 -ardoisebleue

* Le très intéressant système de P2P qui n’intéresse personne (ce qui est bien moche pour un Spotify-killer potentiel, prévu dès les prémices pour convenablement s’accorder avec les musiques libres et libérées notamment car le P2P ça sert à repartager et ces musiques-là, on peut), le dénommé logiciel Cjdradio annonce son passage dans les versions 0.10.quelquechose, avec toujours plus de choses mieux au programme ! Alors pour recommencer pour la vingt-onzième fois à tout réexpliquer depuis le début, le fil suivant attend votre lecture, un jour, peut-être : https://forum.musique-libre.org/discussion/9316/des-nouvelles-du-logiciel-de-p2p-cjdradio

* Août aura été, youtubesquement parlant, un mois avec du Crem Road qui fait un 24/7 qui a été, super, bien, abouti, mais, l’algo étant l’algo chez Youtube, a été initialement « suggéré » à tout plein d’auditoire déboulant en masse, pour très vite ensuite être renvoyé dans les abysses et plus personne pour le voir. Alors pour épargner un peu les cycles CPU du pauvre serveur auto-hébergé peut-être même plus vieux que vous qui l’encodait, il a illico cessé d’être. Mais c’est édifiant, ce diktat algorithmique, alors l’histoire en deux volumes est là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9314/un-nouveau-pas-de-danse-improbable-dans-letrange-ballet-liant-youtube-et-crem-road-records

* Vous vous demandiez sans doute pourquoi donc sur la sacrée année entière Me In The Bath, bah, on l’a connu plus prolifique. Ou non. C’est pas grave. De toute façon les explications oiseuses posées là ressemblent plus à un bottage en touche qu’autre chose ! Mais c’est gentil de donner des nouvelles, hein ! https://forum.musique-libre.org/discussion/9315/pourquoi-on-ne-voit-donc-rien-venir-ou-presque-du-me-in-the-bath-de-lactuel-maintenant

* Pour clore en épilogue l’épique Netlabel Day que ce juillet 2025 a vu comme tous les ans depuis 2015, voici les trois seules -pour autant que je sache- sorties de cette édition à arriver aussi sur Dogmazic, donc c’est pire qu’une face émergée de l’iceberg, sans doute que 96,7% du reste ira se trouver chez Bandcamp ou Archive ! Mais sur Dogmazic vous aurez ces trois là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64079/#Comment_64079

* La culture libre, c’est cool. Les cailloux, c’est cool aussi. Alors quand un caillou, et, même un caillou absolument pas soumis à une licence libre ou ouverte, est le sujet d’un livre sous licence libre ou ouverte contenant plus d’un tiers de pages garanties blanches pour que son lectorat le gribouille, car son cœur de cible c’est plutôt, ouais, les moins de dix ans (même si les balades pour cailloux à peindre ça peut concerner tous les ages), c’est pas trop irrégulier de venir un peu encore une fois en reparler librement, un an passé après sa sortie, même si y’a pas spécialement de nouvelles fracassantes, même juridiquement, si ce n’est une renonciation introduite par l’auteur à la clause NC pour permettre aux établissements privés-qui-gagnent-de-l’argent d’enseignement de l’imprimer pour leurs élèves. Ah je vous ai pas dit ? On peut l’imprimer soi-même, et le lire en ligne gra-tos. Ce qui est pas mal pour un bouquin à ISBN édité sur des malaxages de corps d’arbres tués ! https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64077/#Comment_64077

* Dogmazic étant le bien, mais en mieux, nos listes de lectures intelligentes -la dénomination peut paraître trop aguichante pour être honnête, mais ça rend de grands services-, c’est le bien, mais en mieux. Imaginez que vous vouliez écouter au hasard tout ce que l’archive contient de disons, un genre (ou n’importe quel autre critère ou combinaison booléenne de critères), au hasard, et puis que toutes les nouveautés arrivent dans votre sélection au fil du temps, mais vraiment si vous avez la curiosité d’y passer longtemps avant d’entendre deux fois le même titre, car elle en contient des choses bien, mais mieux, notre archive. Les listes intelligentes le font. Alors comment ? Ben pour le comment, c’est par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9313/liste-automatique-aleatoire-par-genre

* L’AMMD l’annonçait, il est né Oui Oui Le Gang, et tournait à vélo encore juste il y a peu pour porter sa bonne parole tout au long du fleuve du Mans jusqu’à Nantes. Mais le son pas live, alors, il arrive quand ? Évidemment tout le monde attend qu’une date soit arrêtée. En attendant Oui Oui Le Gang, qui doit bien regretter d’être venu poster sur notre forum, s’y fait soigneusement houspiller par la foule énervée qui veut des fichiers sur ses appareils et tout de suite encore ! https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64072/#Comment_64072

Comme toujours, à l’heure juste un peu avant la publication du nôtre, LinuxMAO le site de la communauté francophone qui aime à utiliser Linux pour ses ordinateurs à musique, publie son édito du mois ! Si vous cherchez de la lecture supplémentaire, celle-là est fortement conseillée : http://linuxmao.org/article473-Editorial-de-septembre-2025

