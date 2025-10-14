Éditorial de Dogmazic.net de octobre 2025

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour octobre 2025 ==
*Drumstick (2025) – Djp
Licence art libre
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11097
Un album de compositions basées sur une orchestration de percussions surprenante. « Drumstick 62 » et « Drumstick 35 » semblent plus relationnelles avec une recherche sur une arythmie des impulsions en intégrant une hésitation avant chaque « coup ».
-ardoisebleue
*2 titres (2025) – Djadcom {Djad }
CC by nc sa 2.5
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11099
Nous restons dans cette arythmie avec le premier titre de cet album, le deuxième étant plus traditionnel dans le style techno.
-ardoisebleue
*Spiral (2025) – Alone In The Chaos
Licence art libre
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11107
Après l’album « brutal chaos », parenthésalement soft, le compositeur renoue avec son univers plus tumultueux métallique et noise.
-ardoisebleue
*La Numéro Un / You (2025) – Me In The Bath
CC by nc sa 4.0
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11112
Bien loin de son style « routinier », l’artiste retourne à un style plus académique, peut-être une palingénésie passagère. Toutefois, il lui reste dans le fond de l’âme cette touche d’exploration provocante en utilisant deux voix désynchronisées et dissonantes.
-ardoisebleue
== Garvalf ==
*Hollow Earth (2017)
Licence art libre et CC by sa 4.0
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11105
Une série de musiques au style « moyen âge ».
-ardoisebleue
*the flat land (2020)
CC by sa 4.0
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11102
Cette fois, l’album est plus orienté vers un jeu de synthétiseurs.
-ardoisebleue
*Joy in Sadness (2022)
Licence art libre et CC by sa 4.0
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11103
Des segments rappelant les sons des jeux électroniques d’antan.
-ardoisebleue
*la tour (2022)
CC by sa 4.0
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11104
Une longue composition toujours dans le style « féodal », avec une orchestration moins synthétique, et beaucoup plus théâtralisée que « flat land ».
-ardoisebleue
== La pépite de l’archive du mois ==
*Ils l’ont fait. Les cons ! (2008) – Bonzini
CC by nc sa 2.0
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show_disk&album_disk=300
Un album rock frénétique pour « zoo bar » et « web 2.0 » dont ce dernier contient des interruptions brutales volontaires (ne trifouillez pas votre matériel). Plus cool pour les deux autres avec une intégration de bruits électroniques dans « le monstre ».
-ardoisebleue
== Nouvelles du forum et autres ==
par Shangri-l
Bonjour par ici et par là, voila -très en retard, la Team Rotatives va me haïr au moins autant que vous qui attendez cet édition d’octobre depuis trop de jours- les nouvelles :
* Sur le mois écoulé, des rapports concomitants amène pour sur la preuve que depuis peu il n’est pas actuellement possible d’ajouter, à un album publié chez nous, son image de pochette. Il va falloir patienter un peu pour un correctif :
https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64084/#Comment_64084
* QRLL revient nous présenter sa plus récente composition poprock en date :
https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64095/#Comment_64095
* Le netlabel Crem Road, lui, tire les premiers bilan de l’introduction cette année de flux de podcasts sur son site :
https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64092/#Comment_64092
* C’est la grande, très grande nouvelle du mois : l’aventure de The Indie Beat TV, une télé internet dévolue à la diffusions de vidéos musicales d’artistes des plus obscure, est en train de commencer. Et vous pouvez en faire partie !
https://forum.musique-libre.org/discussion/9317/the-indie-beat-tv
* Un peu de black metal industriel, ça vous dit ? C’est la livraison de rentrée du très professionnel label associatif Bitume Prods :
https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64089/#Comment_64089
* un autre netlabel cette fois, l’Abeille Cool, organise dans moins d’un mois un festival virtuel, en ligne pour plus de 13h de son inédit dû à 27 projets musicaux provenants de 7 pays, à écouter tout en tchatant ! C’est le No Faf Noisevember, et la liste des participants (qui est aussi leur ordre de passage) se dévoile par là :
https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64088/#Comment_64088
* Et Me In The Bath vient nous présenter trois nouvelles petites compos noisepop :
https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64083/#Comment_64083
Et c’est tout pour ce mois en retard ! Au mois suivant, je vous dis, et, j’essaierai d’être à l’heure.
== Chez les amis ==
Comme toujours, à l’heure juste un peu avant la publication du nôtre, LinuxMAO le site de la communauté francophone qui aime à utiliser Linux pour ses ordinateurs à musique : — à l’heure de l’impression le site est en maintenance/migration, dès sa réintégration dans le net nous actualiserons cette ligne —
== Outro ==
Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.
Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc
Cet éditorial est librement re-distribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.
