Éditorial de Dogmazic.net de octobre 2025

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour octobre 2025 ==

*Drumstick (2025) – Djp

Licence art libre

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11097

Un album de compositions basées sur une orchestration de percussions surprenante. « Drumstick 62 » et « Drumstick 35 » semblent plus relationnelles avec une recherche sur une arythmie des impulsions en intégrant une hésitation avant chaque « coup ».

-ardoisebleue

*2 titres (2025) – Djadcom {Djad }

CC by nc sa 2.5

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11099

Nous restons dans cette arythmie avec le premier titre de cet album, le deuxième étant plus traditionnel dans le style techno.

-ardoisebleue

*Spiral (2025) – Alone In The Chaos

Licence art libre

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11107

Après l’album « brutal chaos », parenthésalement soft, le compositeur renoue avec son univers plus tumultueux métallique et noise.

-ardoisebleue

*La Numéro Un / You (2025) – Me In The Bath

CC by nc sa 4.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11112

Bien loin de son style « routinier », l’artiste retourne à un style plus académique, peut-être une palingénésie passagère. Toutefois, il lui reste dans le fond de l’âme cette touche d’exploration provocante en utilisant deux voix désynchronisées et dissonantes.

-ardoisebleue

== Garvalf ==

*Hollow Earth (2017)

Licence art libre et CC by sa 4.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11105

Une série de musiques au style « moyen âge ».

-ardoisebleue

*the flat land (2020)

CC by sa 4.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11102

Cette fois, l’album est plus orienté vers un jeu de synthétiseurs.

-ardoisebleue

*Joy in Sadness (2022)

Licence art libre et CC by sa 4.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11103

Des segments rappelant les sons des jeux électroniques d’antan.

-ardoisebleue

*la tour (2022)

CC by sa 4.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11104

Une longue composition toujours dans le style « féodal », avec une orchestration moins synthétique, et beaucoup plus théâtralisée que « flat land ».

-ardoisebleue

== La pépite de l’archive du mois ==

*Ils l’ont fait. Les cons ! (2008) – Bonzini

CC by nc sa 2.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show_disk&album_disk=300

Un album rock frénétique pour « zoo bar » et « web 2.0 » dont ce dernier contient des interruptions brutales volontaires (ne trifouillez pas votre matériel). Plus cool pour les deux autres avec une intégration de bruits électroniques dans « le monstre ».

-ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Bonjour par ici et par là, voila -très en retard, la Team Rotatives va me haïr au moins autant que vous qui attendez cet édition d’octobre depuis trop de jours- les nouvelles :

* Sur le mois écoulé, des rapports concomitants amène pour sur la preuve que depuis peu il n’est pas actuellement possible d’ajouter, à un album publié chez nous, son image de pochette. Il va falloir patienter un peu pour un correctif :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64084/#Comment_64084

* QRLL revient nous présenter sa plus récente composition poprock en date :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64095/#Comment_64095

* Le netlabel Crem Road, lui, tire les premiers bilan de l’introduction cette année de flux de podcasts sur son site :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64092/#Comment_64092

* C’est la grande, très grande nouvelle du mois : l’aventure de The Indie Beat TV, une télé internet dévolue à la diffusions de vidéos musicales d’artistes des plus obscure, est en train de commencer. Et vous pouvez en faire partie !

https://forum.musique-libre.org/discussion/9317/the-indie-beat-tv

* Un peu de black metal industriel, ça vous dit ? C’est la livraison de rentrée du très professionnel label associatif Bitume Prods :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64089/#Comment_64089

* un autre netlabel cette fois, l’Abeille Cool, organise dans moins d’un mois un festival virtuel, en ligne pour plus de 13h de son inédit dû à 27 projets musicaux provenants de 7 pays, à écouter tout en tchatant ! C’est le No Faf Noisevember, et la liste des participants (qui est aussi leur ordre de passage) se dévoile par là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64088/#Comment_64088

* Et Me In The Bath vient nous présenter trois nouvelles petites compos noisepop :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64083/#Comment_64083

Et c’est tout pour ce mois en retard ! Au mois suivant, je vous dis, et, j’essaierai d’être à l’heure.

== Chez les amis ==

Comme toujours, à l’heure juste un peu avant la publication du nôtre, LinuxMAO le site de la communauté francophone qui aime à utiliser Linux pour ses ordinateurs à musique : — à l’heure de l’impression le site est en maintenance/migration, dès sa réintégration dans le net nous actualiserons cette ligne —

