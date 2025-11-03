Brèves, Chroniques

CHRONIQUE ! META:HUMAN – MAGNITUDE

Laisser un commentaire

Des sons, des sensations inhabituelles voire angoissantes, on en trouve dans l’archive, inutile de creuser profond car parfois elles affleurent auprès des couloirs pour notre plus grand plaisir. Soudain Meta::human surgit devant nous depuis l’an sept après deux mille.

Magnitude, est un titre sous licence CC by nc nd 3.0, enfouit dans l’album the dark ages of technology mélant les styles Gothic Rock IDM Industrial

Une voix monocorde, flirtant avec le psalmodique et presque gutturale. Attention au casque !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.