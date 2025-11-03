CHRONIQUE ! META:HUMAN – MAGNITUDE

Des sons, des sensations inhabituelles voire angoissantes, on en trouve dans l’archive, inutile de creuser profond car parfois elles affleurent auprès des couloirs pour notre plus grand plaisir. Soudain Meta::human surgit devant nous depuis l’an sept après deux mille.
Magnitude, est un titre sous licence CC by nc nd 3.0, enfouit dans l’album the dark ages of technology mélant les styles Gothic Rock IDM Industrial
Une voix monocorde, flirtant avec le psalmodique et presque gutturale. Attention au casque !