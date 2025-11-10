Éditorial de Dogmazic.net de novembre 2025

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour novembre 2025 ==

*Dedans, dehors (2025) – QRLL

Licence art libre

Un texte ciselé, discrètement anti-formaliste, servi sur un fond sonore mélodique et rythmé. Toute la structure de la voix et de l’arrangement nous évoque un autre artiste de l’archive.

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11121

-ardoisebleue

*Suspended Dreams – AbXtra

CC by nc 2.0

Une musique délassante pour pauser deux minutes.

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11122

-ardoisebleue

== Rrrrrose Azerty ==

*Fin de la communication ( deux albums )

CC public domain

L’hétéroclitisme des styles des compositions musicales de cet album ( de 2019 semble-t-il ) soutient, à l’occasion, des textes intimistes ou engagés qui nous donne une diversité d’écoute renversante.

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11114

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11115

-ardoisebleue

*PPPPPINK QWERTY est un·e skateureuse de guitare

CC public domain

La multiformité reste de mise ici.

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11116

-ardoisebleue

*x_x

CC public domain

Et là aussi.

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11117

-ardoisebleue

*J’AI ENCORE MANGE MES DOIGTS

CC public domain

Cet album est plus récent, datant d’octobre, il maintient la tendance d’hétérogénéité des compositions.

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11118

-ardoisebleue

== La pépite de l’archive du mois ==

*Dichotomie – Cancel n

CC by nc sa 2.0

Beaucoup d’intimité dans cette chanson de 2004 qui nous entraîne vers une sérénité langoureuse.

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show_disk&album_disk=303

-ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

Salut à toutes et à tous, ce mois-ci un forum qui aurait pu être vraiment très calme, mais, malheureusement pour vous, s’est brutalement réveillé dans les derniers jours avant la rédaction de cette section !

* Le festival virtuel nommé No Faf Noisevember s’étant tenu samedi 8 novembre, assez logiquement Me In The Bath dès le lendemain est venu faire de sa participation, en configuration trio acoustique, un gentil album au catalogue de leur label Crem Road records, lorgnant du côté du rock alternatif des 90’s : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64105/#Comment_64105

* À ce qu’il semblerait, dans la loi belge mettre à disposition une partition musicale, même encore sous copyright, se fait assez légalement si c’est à but non lucratif. Claude, de Belgique, vient donc lancer un cri du cœur : osons rendre disponible les partitions ! C’est aussi un cri d’alerte, car énormément de compositions de musique populaire, dont les partitions restent encore dans l’escarcelle des éditeurs, sont tout simplement indisponibles de nos jours: https://forum.musique-libre.org/discussion/9320/osons-mettre-des-oeuvres-gratuitement-a-la-disposition-de-tous-de-musique-classique-jazz-populaire

* Et voici la dernière livraison pop/rock de QRLL : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64104/#Comment_64104

* Et celle du label Bitume, grunge et rock alternatif entre Smashing Pumpkins et Alice In Chains : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64103/#Comment_64103

* Quand on ne se souvient que de trois mots du refrain, pour retrouver une chanson, on vient sur notre forum des fois. Qui n’est pas le plus indiqué, comme on l’a indiqué : https://forum.musique-libre.org/discussion/9318/recherche-titre-chanson-dapres-un-refrain

* Tiens, quand on écoute la radio The Indie Beat, devinez qui on peut y entendre ? Rien de moins que ΑΛΓ. Ça valait le coup d’être mentionné ! https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64098/#Comment_64098

Et c’est tout pour ce mois calme. On reviendra en décembre, promis !

== Chez les amis ==

Comme toujours, à l’heure juste un peu avant la publication du nôtre, LinuxMAO le site de la communauté francophone qui aime à utiliser Linux pour ses ordinateurs à musique : — à l’heure de l’impression le site est en maintenance/migration, dès sa réintégration dans le net nous actualiserons cette ligne —

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement re-distribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre. Elle utilise le logiciel libre Ampache (ampache.org) pour proposer l’écoute, le téléchargement et la libre publication de musique.

Suivez nous et/ou venez participer sur :

– notre blog https://musique-libre.org

– notre forum https://forum.musique-libre.org

– notre canal IRC https://dogmazic.net/irc/