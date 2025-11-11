CHRONIQUE ! HORIZON (& Francis Reix) – HAMELIN

En quête d’aventures dans le nord-est de l’archive, arpentant ce dédale d’allées charmantes, nous suivons un guide : HORIZON (& Francis Reix) qui depuis 1996 fredonne ce conte en chanson au gré des confluents de couloirs.
Hamelin, est un titre sous licence CC by nc nd 2.0, stocké dans un album sans nom de style musique progressive
« Quelque part au nord du Rhin… » et hop, c’est parti pour un conte, ou plutôt une histoire « improbable ». L’alternance de sons feutrés et fulminants qu’enfourche une voix atténuée, théâtralise cette atmosphère.