CHRONIQUE ! HORIZON (& Francis Reix) – HAMELIN

Hamelin, est un titre sous licence CC by nc nd 2.0, stocké dans un album sans nom de style musique progressive

« Quelque part au nord du Rhin… » et hop, c’est parti pour un conte, ou plutôt une histoire « improbable ». L’alternance de sons feutrés et fulminants qu’enfourche une voix atténuée, théâtralise cette atmosphère.