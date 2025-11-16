Brèves, Chroniques

CHRONIQUE ! SAM – LA JETÉE

Soudain… un rivage, comme dans un voyage au centre de la terre, le passage entre deux rayonnages débouche sur une mer souterraine, où SAM, après avoir amarré son embarcation étiquetée 2010 , en prélève une chanson :

La jetée, est un titre sous licence CC by nc sa 2.0, embarqué dans l’esquif d’archivage l’avancée (toute machine à l’arrêt) stylée chanson francophone

Il est possible qu’un roulis vous saisisse à l’écoute de cette chanson, alors laissez-vous ballotter quelques minutes au gré de l’eau musicale.

