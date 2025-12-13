Éditorial de Dogmazic.net de Décembre 2025

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour novembre 2025 ==

*Scythian gold or frozen ancient Sun (2025) – KATUSHKA CC by nc sa 4.0 Un album alliant des séquences concrètes, flux électroniques et pour le deuxième titre un fil mélodique de guitare saturée, le tout pour une expérience de voyage dans un grand espace. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11124 -ardoisebleue

*Boomer (2025) – QRLL licence Art libre Une musique rappelant l’époque disco connue justement des boomers… https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11127 -ardoisebleue

*November – Me In The Bath CC by nc sa 4.0 Un coup je te noise, un coup je te noise plus. L’auteur-compositeur nous a maintenant habitués à ce slalom entre album dont celui-ci, composé de ses titres plus proche du folk. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11128 -ardoisebleue

*Patchwork (2025) – Free Spontaneous Collabs licence Art libre Un somptueux album et, comme le dénomme son titre, il est composé de musiques aux styles variés mais qui suivent une même ligne directrice du genre rock. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11130 -ardoisebleue

*Light circus (2025) – Dag-z licence Art libre Des compositions, basée sur une percussion prédominante, exposant une mélodie enlevée « afro light circus » ou une ambiance série policière année 50 « light circus live 4 » peut-être encore l’atmosphère d’un carnaval « light circus », sont proposées à l’écoute dans cet album séduisant. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11133 -ardoisebleue

*Un drôle de Noël ! (2025) – Jp_h CC by nc 4.0 L’artiste nous livre deux titres pour passer un moment calme et agréable. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11135 -ardoisebleue

== La pépite de l’archive du mois ==

*album sans nom – Tocsine CC by sa 3.0 Multiple styles dans ces musiques, on passe du hard-rock « Zombies vs Vampires » à la power ballad « By the sea ». https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show_disk&album_disk=308 -ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

Salut à toutes et salut à tous, voici sans tarder l’exhaustif résumé de ce qui a pu bouger dans les fils de notre bien-aimé et légendaire forum aux 20 années de discussions autour du libre musical d’archivées :

* vous vous souvenez peut-être qu’un bug a fait son apparition dans notre archive musicale, rendant inopérante la procédure documentée et recommandée pour ajouter une pochette lorsqu’un musicien ou une musicienne publie chez nous un nouvel album. On reparle de ceci à nouveau, ce qui est l’occasion d’un point qui pourrait déboucher sur une solution de contournement possible, et le suspense est, actuellement, au zénith. https://forum.musique-libre.org/discussion/9326/editer-lillustration-de-lalbum

* Explicite présente « Hallu totale », son ex-cel-lent nouveau clip de rap avant-goût de son habituelle livraison d’album en début d’année et s’entretient avec notre communauté à son propos. Et son propos (du clip, suivez un peu) reste très communément très marqué « Explicite » avec une critique acerbe des travers abominables actuellement en phase d’intensification dans l’horrible d’une certaine sphère, perdant volontiers contact avec la réalité, de pouvoir politique et médiatique adepte du choquant dans sa communication toujours plus décérébrante. Pour le propos, donc. Mais, et c’est pour moi la meilleure surprise de ce titre d’un artiste avec lequel on est toujours épaté, il a choisi d’axer le style musical de son hymne -car c’est appelé à en devenir un- vers des terres inhabituelles dans sa discographie foisonnante, en lorgnant du côté de l’abstract hip-hop au rythmes bizarroïdes et aux sons dérangeants. L’un dans l’autre vous avez le chef-d’œuvre, alors, pour moi, c’est la nouvelle du mois : https://forum.musique-libre.org/discussion/9325/explicite-hallu-totale-clip

* November, l’album qui, pour Me In The Bath, est un peu l’équivalent de ce qu’est le MTV Unplugged pour Nirvana, à peine présenté en festival virtuel No Faf Noisevember et sorti sur le label Crem Road le lendemain, a encore, durant le mois et successivement, fait sa venue dans l’archive Dogmazic, vu un « songbook » de tous ses accords et paroles publié, alors Me In The Bath ensuite revient sur la leçon de guitare niveau débutant également disponible à propos d’un des titres phares qu’il contient, pour conclure (pour le moment ?) en annonçant qu’il a fait l’objet de la rubrique « libre » de l’émission radio 120 Minutes, juste là la semaine dernière. https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64109/#Comment_64109

* Ce mois aussi, mais c’est bien parce que c’est vous, jp_h présente en exclu Dogmazic mondiale un très sympa single instrumental entre bande originale et IDM pour célébrer, à sa façon qui tend à vouloir montrer la rupture entre le sens fondamental de la festivité et sa complètement achevée récupération commerciale, la fête de fin de mois qui approche, voici donc « Un drôle de Noël » : https://forum.musique-libre.org/discussion/9322/nouveau-single-en-exclusivite-mondiale-sur-dogmazic-un-drole-de-noel

* Si vous êtes venus vous informer au jour le jour au lieu d’attendre que je vous mâche le boulot à la fin du mois, vous aurez eu le privilège de savoir avant tout le monde que Still Living Creature a planifié un stream de DJ Set en direct et en vidéo avant de devoir annuler la diffusion programmée dès le surlendemain, et le reste du fil rassure les questionnants, c’est possible que ça ait lieu quand même, mais alors, dans le futur à une date à déterminer : https://forum.musique-libre.org/discussion/9323/still-living-creature-en-dj-set-live-dans-votre-ecran-du-samedi-6-12-2025-en-fin-de-journee-deurope

* En novembre il y a un 13ème jour, et celui de cette année était le dixième anniversaire d’un triste jour de novembre qui avait eu dans ses conséquences les plus accessoires la réalisation du titre musical Snakes de Me In The Bath, qui pour l’occasion vient nous donner une traduction française des paroles : https://forum.musique-libre.org/discussion/9321/snakes-10-ans

Et c’est tout pour ce mois ni trop agité ni trop calme. On reviendra en l’an prochain, promis !

Shangril

== Chez les amis ==

LinuxMAO a terminé la mise à jour de son site : https://linuxmao.org/article475-Migration-et-mise-a-jour-du-site et la publication de son édito reprendra au mois de janvier.

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue. Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement re-distribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre. Elle utilise le logiciel libre Ampache (ampache.org) pour proposer l’écoute, le téléchargement et la libre publication de musique.