CHRONIQUE ! SOULMATE – TU T’PARLES À TOI MÊME

Tu t’parles à toi même… Titre sous licence CC by nc sa 2.5, extrait d’un album innommé. Le style de l’œuvre n’est pas précisé mais c’est bien une chanson francophone.

Nous pourrons nous laisser enlever par la progression de ce rythme conventionnel de l’atmosphère suave qui glisse doucement vers un environnement plus volontaire.