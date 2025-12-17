CHRONIQUE ! SOULMATE – TU T’PARLES À TOI MÊME

Sillonner dans la forêt des arbres-casiers de l’archive aux mille sentiers nous offre, à chaque détour, l’occasion d’un temps de regard intérieur, et comme le chantait le groupe Soulmate avant 2010,
Tu t’parles à toi même… Titre sous licence CC by nc sa 2.5, extrait d’un album innommé. Le style de l’œuvre n’est pas précisé mais c’est bien une chanson francophone.
Nous pourrons nous laisser enlever par la progression de ce rythme conventionnel de l’atmosphère suave qui glisse doucement vers un environnement plus volontaire.