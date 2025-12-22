CHRONIQUE ! EN ATTENDANT MADO – ALCOOL BÉMOL

Un excès de déambulations en slalomant entre les portes des racks remplis de musiques de notre archive peut parfois nous enivrer telle une boisson fermentée. Sauf si, comme le suggérait le groupe En attendant Mado en 2004, nous avons respecté la règle :
Alcool bémol, ce titre sous licence CC by nc sa 2.0, ruisselant du fût 21min20, thermostat 7, est du millésime blues.
Dans une période festive pour les uns, immuable pour les autres, l’ébriété de cette chanson pourrait les réunir autour de la table.