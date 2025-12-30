Dogmazic

Playlist du Nouvel An 2026 de Musique Libre

Bonjour à tout le monde ! L’asso Musique Libre a pensé à vous et fouillé son archive musicale de 21 ans d’âge Dogmazic.net pour vous proposer une jolie playlist pour le nouvel an 2026, plus de quatre heures de son sans coupure et sans publicité.

Nous avons juste pris cinq titres des 12 projets musicaux libres les plus joués dans notre archive en 2025. Alors, elle est là, la Playlist du Nouvel An 2026 de Musique Libre !

