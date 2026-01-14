Éditorial de Dogmazic.net de Janvier 2026

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour décembre 2025 ==

*Dub and Destroy 3 – Dub & Destroy Licence Art Libre Comme ses précédents albums un recueil de style dub, mais avec des séquences plus orchestrales « Alotta Money » pointant vers une artificialité théâtrale « Rêve possible Dub ». https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11136 -ardoisebleue

*avec ia au moin j ai écrit les textes (2025) – Djadcom {Djad } Licence C réaction Çà dépote ! Un album dont un titre « déglingo » résume l’ambiance du tout. Attention aux oreilles dans les casques. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11137 -ardoisebleue

*Novy Put’ – REfugEEs From Beyond Licence C réaction La composition persévère dans l’expérimentation et ce n’est pas pour nous déplaire, à ceux qui entendent ce style, qui basé sur une phase sérielle « No Other Earth » s’en extirpe de temps à autres. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11139 -ardoisebleue

*A List – Me In The Bath CC by nc sa 4.0 Une incursion vers un style de la même ère que le noise ; Le lofi : où l’auteur, habituellement affilié au premier, cherche sa concordance avec les sons déstructurés et dénaturés dans le deuxième. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11146 -ardoisebleue

*The Day For A Release – Still Living Creature CC by nc sa 4.0 Avec cet album nous séjournons dans l’atmosphère lofi mais cannibalisée par une déflagration électro tellement désordonnée qu’elle renforce la destruction mélodique, afin de s’y fondre. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11148 -ardoisebleue

*Let’s leave, take me far away (2025) – Hinterheim CC by nc nd 2.0 Après la destructuration musicale citérieure, nous plongeons sans sommation dans le style minimaliste voire plus orienté répétitif dans un fond de couleur douce, celle du calme et de l’oubli. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11150 -ardoisebleue

*Décembre (2025) – QRLL Licence Art Libre L’auteur nous gratifie d’une chanson sympathique au texte bienveillant sur une mélodie sobre et dépouillée de tout artifice. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11151 -ardoisebleue

*The Placeholder of Something – Unknown Pseudoartist CC by sa 4.0 un album de style métalo rock diffusé sur plusieurs plateforme du web. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11153 -ardoisebleue

== neox ==

Quatre albums diffusés sur plusieurs plateforme du web. -ardoisebleue *Persiflès (2020) CC by sa 4.0 https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11141 *Une Forêt Sans Soleil (2020) CC by sa 4.0 https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11142 *Par Delà (2023) CC by sa 4.0 https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11144 *Eleuthera (2024) CC by sa 4.0 https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11145

== La pépite de l’archive du mois ==

*Ce symbole trop peu utilisé (2006) – Evergreen terrasse CC by nc sa 2.0 La multitude de styles musicaux qui comblent cet album lui confère une variété d’écoute très agréable. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show_disk&album_disk=314 -ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

En cette nouvelle année qui commence, vous l’avez constaté dans la rubrique des nouveautés, l’adage se vérifie encore : « Le musicien libre ayant enregistré tout l’été, passa son automne à mixer et publie son album à la fin de l’année ». Ce qui est sympa pour la rubrique des nouveautés. Mais le forum, me direz-vous ? Alors, pour le forum… Nous allons y venir, mais auparavant…

Vous aviez peut-être remarqué, si vous lisiez très attentivement chaque ligne de cet édito, que sur la fin de l’année 2025 il ne mentionnait plus la parution, quelque jour avant le notre, de celui de LinuxMAO, le fameux site de la communauté francophone qui aime à utiliser Linux pour ses ordinateurs à musique.

C’est que LinuxMAO était en cours de migration. Historiquement hébergé par la bienveillante équipe de Tux Family à titre gracieux, il avait été prévenu de la fin prochaine de ce dernier projet, et préparait peu à peu son passage vers un nouvel hébergement, commercial cette fois (donc évidemment vos dons qui permettent la vie de LinuxMAO restent toujours autant bienvenus). Cette migration a été un peu précipitée par une panne finale chez Tux Family, que Tux Family n’allait donc pas réparer.

Et ça aura pris quelques mois, durant lesquels LinuxMAO était inaccessible ! Ce qui fut pour beaucoup, votre humble serviteur y compris, l’occasion de mieux mesurer, par son absence, l’importance de cette immense base encyclopédique technique et communautaire, organisée sur le principe du Wiki, qui renseigne, guide, et conseille, sur des milliers de logiciel sous Linux pour toute la chaîne de production musicale.

Nous souhaitons donc à LinuxMAO tout le succès possible dans son nouveau « home sweet home » !

Et maintenant, venons-en à notre forum :

* Le logiciel Ampache qui propulse l’archive Dogmazic.net passe en 7.8 et comme toujours, l’ensemble de nos vaillants techniciens ont été, eux tous les uns qu’ils sont, parmi les premiers à déployer cette nouvelle version mineure. Vous en verrez plus ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64154/#Comment_64154

* Vous vous souvenez peut-être de Hallu Totale, le fameux clip en forme d’hymne qu’Explicite donnait il y a peu au rap libre en avant-goût de son prochain album. Et bien, le nouvel album, il est là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9331/explicite-nouvel-album-hallucineland

* Si on est dans les clips, autant parler de celui que Me In The Bath vient de dévoiler pour Friend Jerry, titre issu d’un album en cours de croissance. Titre un peu new wave, un peu lo-fi, toujours noisy : https://forum.musique-libre.org/discussion/9330/videoclip-dexclu-mondiale-friend-jerry

* Quand vous n’accédez plus à notre archive car votre adresse IP en est bannie ; hum, on n’est pas toujours super précis dans notre combat perpétuel contre diverses et nuisibles espèces de bots et parfois -enfin, c’est arrivé là, au moins une fois, on a banni quelqu’un de légitime ; il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour corriger cela : https://forum.musique-libre.org/discussion/9328/you-are-banned-quy-me-dit

* De temps en temps, Calyman revient par chez nous nous présenter une de ses habituelles merveilles de composition electro-pop savamment élaborée. C’était le cas ce mois : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64151/#Comment_64151

* C’était annoncé, et pour beaucoup c’est Le truc le plus cool d’Internet D’en ce moment : The Indie Beat TV a commencé d’émettre. Une belle télé à clips musicaux du monde entier de la frange indé, des autopubliés, amoureusement bricolés pour ravir yeux et oreilles. Donnez-vous le mot ! https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64152/#Comment_64152

* QRLL assène un charmant single pop francophone supplémentaire, tout à fait dans sa veine, par ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64150/#Comment_64150

* Pour changer de registre, un peu de black metal occulte, peut-être ? Bitum Prod a sa nouvelle sortie, le « Nuit noire » de Arbre-Dieu : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64145/#Comment_64145

* Pour finir, la fondation Creative Commons fait parler d’elle, se positionnant contre l’idée que l’agrégation des contenus des auteurs et autrices par l’IA ne serait pas en porte-à-faux avec les droits de ces derniers et dernières, merci la fondation, c’est sympa de penser à nous ! https://forum.musique-libre.org/discussion/9329/creative-commons-et-ia

Et c’est tout pour ce mois bien riche en nouvelles ! À la prochaine. Shangril

== Chez les amis ==

Il est revenu, et il sera toujours là l’édito de linuxmao que vous lirez là : https://linuxmao.org/article476-Editorial-de-janvier-2026

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue. Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc Cet éditorial est librement re-distribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre. Elle utilise le logiciel libre Ampache (ampache.org) pour proposer l’écoute, le téléchargement et la libre publication de musique.