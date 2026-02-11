Éditorial de Dogmazic.net de février 2026

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour février 2026 ==
*Ma Bro – Dub Moriah
CC by 4.0
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11156
Une composition dub accolée à des paroles en langue bretonne, cela aurait pu paraître expérimental. Hé bien non, çà passe très bien même si le décor breton ne possède pas les caractéristiques jamaïcaine.
-ardoisebleue
*Hallucineland (2026) – Explicite
CC by nc nd 2.0
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11160
Toujours des textes retaillés dans cet album où l’humour cynique est de rigueur, il est à déguster sans modération pour ceux qui aime le style rap.
-ardoisebleue
*Fairy hair (2023) – КАТУШКА
CC by nc sa 4.0
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11163
Des éléments musicaux électronique surtout basés sur des bruits blanc et rose, sauf « Worldwide snowstorm » plus orchestral. Ces compositions sont parfois utilisées dans des animations vidéos ( blender ).
-ardoisebleue
*Vinyland (2026) – Glitchy Trash
CC by nc nd 4.0
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11170
Des chansons délirantes à la limite du sketch l’artiste, jubile dans l’exercice de cet art.
-ardoisebleue
== Djadcom {Djad } ==
*il a remis sa se c$n (2026) – Djadcom {Djad }
Licence C reaction
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11157
« musique pour faire du sport » ça secoue, l’artiste nous offre un album composé de musiques très énergisantes. C’est une boum, c’est une fête, non c’est l’éclate : autant de l’artiste que de l’auditeur ( attention à l’écoute au casque ).
*Remix (2026)
Licence C reaction
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11172
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11173
Le titre l’indique.
-ardoisebleue
== Unknown Pseudoartist ==
deux albums de style métalo rock diffusés sur plusieurs plateforme du web.
-ardoisebleue
*Another Placeholder Of Another Thing
CC by sa 4.0
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11154
*A Third Placeholder (2025)
CC by 4.0
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11158
== La pépite de l’archive du mois ==
*Ne peuvent être vendus séparément (2005) – Sir edmund et l’autre
CC by nc nd 2.0
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show_disk&album_disk=17
Ce mois-ci, une pépite volumineuse, vingt-six musiques de styles divers accompagnant des textes d’un ton humoristique impudent voir sardonique. Une touche abrasive mais lénitive pour une ambiance morose.
-ardoisebleue
== Nouvelles du forum et autres ==
Bonjour à toutes, bonjour à tous, je n’ai rien à dire de mieux que cette phrase et la suivante, pour introduire cette section de notre édito mensuel.
Et maintenant, venons-en à notre forum :
* Dans sa rubrique « Expériences d’indépendants », voici les stratégies de « Bruit et silence » (Schall Und Stille) contre les algorithmes :
https://forum.musique-libre.org/discussion/9334/la-strategie-de-bruit-et-silence-schall-und-stille-pour-vaincre-les-algorithmes
* Le message suivant est lapidaire, ne boudez pas votre plaisir, c’est sous Creative Commons, c’est dit, le titre est Blanche (part. 1), c’est indiqué aussi, c’est un court-métrage qui concoure au Nikon Film Festival, c’est précisé, le tout avec le lien pour aller le regarder :
https://forum.musique-libre.org/discussion/9333/blanche-par-1-court-metrage-en-cc-au-nikon-film-festival
* Dans la rubrique « English Spoken », une traduction vers l’anglais du classique de 2008 d’Explicite, ‘Quand le jour sera venu » :
https://forum.musique-libre.org/discussion/9332/explicite-french-rap-2008s-quand-le-jour-sera-venu-lyrics-translation
* Bitume, le label associatif, présente sa sortie du mois, totalement dans sa ligne habituelle qui fait la part belle aux représentants internationaux des genres dérivés du metal :
https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64171/#Comment_64171
* On discute encore technique et éradication, et contournement, de bug, le fameux « bug des pochettes », pour notre belle plateforme toute fabriquée artisanalement :
https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64164/#Comment_64164
* Quant au nouvel Explicite sorti le mois dernier, il recueille l’approbation du local et du sous-sol, ce qui est bien normal pour du rap libre si teigneux et lettré, via les premiers retour de l’auditoire (subjugué) :
https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64161/#Comment_64161
Et c’est tout pour ce mois bien riche qualitativement en nouvelles ! À la prochaine.
Shangril
== Chez les amis ==
Le voici, c’est celui du mois, l’édito de linuxmao que vous lirez là :https://linuxmao.org/article477-Editorial-de-fevrier-2026
== Outro ==
Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.
Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc
Cet éditorial est librement re-distribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.
== Infos générales ==
L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre. Elle utilise le logiciel libre Ampache (ampache.org) pour proposer l’écoute, le téléchargement et la libre publication de musique.
