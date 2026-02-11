Éditorial de Dogmazic.net de février 2026

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour février 2026 ==

*Ma Bro – Dub Moriah

CC by 4.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11156

Une composition dub accolée à des paroles en langue bretonne, cela aurait pu paraître expérimental. Hé bien non, çà passe très bien même si le décor breton ne possède pas les caractéristiques jamaïcaine.

-ardoisebleue

*Hallucineland (2026) – Explicite

CC by nc nd 2.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11160

Toujours des textes retaillés dans cet album où l’humour cynique est de rigueur, il est à déguster sans modération pour ceux qui aime le style rap.

-ardoisebleue

*Fairy hair (2023) – КАТУШКА

CC by nc sa 4.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11163

Des éléments musicaux électronique surtout basés sur des bruits blanc et rose, sauf « Worldwide snowstorm » plus orchestral. Ces compositions sont parfois utilisées dans des animations vidéos ( blender ).

-ardoisebleue

*Vinyland (2026) – Glitchy Trash

CC by nc nd 4.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11170

Des chansons délirantes à la limite du sketch l’artiste, jubile dans l’exercice de cet art.

-ardoisebleue

== Djadcom {Djad } ==

*il a remis sa se c$n (2026) – Djadcom {Djad }

Licence C reaction

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11157

« musique pour faire du sport » ça secoue, l’artiste nous offre un album composé de musiques très énergisantes. C’est une boum, c’est une fête, non c’est l’éclate : autant de l’artiste que de l’auditeur ( attention à l’écoute au casque ).

*Remix (2026)

Licence C reaction

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11172

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11173

Le titre l’indique.

-ardoisebleue

== Unknown Pseudoartist ==

deux albums de style métalo rock diffusés sur plusieurs plateforme du web.

-ardoisebleue

*Another Placeholder Of Another Thing

CC by sa 4.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11154

*A Third Placeholder (2025)

CC by 4.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11158

== La pépite de l’archive du mois ==

*Ne peuvent être vendus séparément (2005) – Sir edmund et l’autre

CC by nc nd 2.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show_disk&album_disk=17

Ce mois-ci, une pépite volumineuse, vingt-six musiques de styles divers accompagnant des textes d’un ton humoristique impudent voir sardonique. Une touche abrasive mais lénitive pour une ambiance morose.

-ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

Bonjour à toutes, bonjour à tous, je n’ai rien à dire de mieux que cette phrase et la suivante, pour introduire cette section de notre édito mensuel.

Et maintenant, venons-en à notre forum :

* Dans sa rubrique « Expériences d’indépendants », voici les stratégies de « Bruit et silence » (Schall Und Stille) contre les algorithmes :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9334/la-strategie-de-bruit-et-silence-schall-und-stille-pour-vaincre-les-algorithmes

* Le message suivant est lapidaire, ne boudez pas votre plaisir, c’est sous Creative Commons, c’est dit, le titre est Blanche (part. 1), c’est indiqué aussi, c’est un court-métrage qui concoure au Nikon Film Festival, c’est précisé, le tout avec le lien pour aller le regarder :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9333/blanche-par-1-court-metrage-en-cc-au-nikon-film-festival

* Dans la rubrique « English Spoken », une traduction vers l’anglais du classique de 2008 d’Explicite, ‘Quand le jour sera venu » :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9332/explicite-french-rap-2008s-quand-le-jour-sera-venu-lyrics-translation

* Bitume, le label associatif, présente sa sortie du mois, totalement dans sa ligne habituelle qui fait la part belle aux représentants internationaux des genres dérivés du metal :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64171/#Comment_64171

* On discute encore technique et éradication, et contournement, de bug, le fameux « bug des pochettes », pour notre belle plateforme toute fabriquée artisanalement :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64164/#Comment_64164

* Quant au nouvel Explicite sorti le mois dernier, il recueille l’approbation du local et du sous-sol, ce qui est bien normal pour du rap libre si teigneux et lettré, via les premiers retour de l’auditoire (subjugué) :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64161/#Comment_64161

Et c’est tout pour ce mois bien riche qualitativement en nouvelles ! À la prochaine.

Shangril

== Chez les amis ==

Le voici, c’est celui du mois, l’édito de linuxmao que vous lirez là :https://linuxmao.org/article477-Editorial-de-fevrier-2026

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

