Éditorial de Dogmazic.net de mars 2026

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour mars 2026 ==
*No name (2025) – Spanky Pank
CC by nc nd 4.0
Deux titres de style rock, le mixage est étonnant : une musique plutôt en retrait, pour véritablement projeter la voix au devant.
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11174
-ardoisebleue
*Nilux (2026) – Dogmashup
CC by nc 4.0
Avec comme fond musical un « un soir d’été » de Roger Stéphane, cet album nous propose un montage sonore surprenant en incluant des extraits d’autres compositions. À savourer sereinement.
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11176
-ardoisebleue
*Fables Endocriniennes (2005) – Jp_h
CC by nc 2.0
Une suite de constructions électroniques donnant lieu à des atmosphères abstruses, mais néanmoins intégrables dans d’autres créations tel l’art graphique.
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11178
-ardoisebleue
*Blizzard (2026) – Leachim Kolbecd
Licence Art Libre
Une chanson francophone dans la ligne des compositions de variété et très agréable à entendre.
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11179
-ardoisebleue
== La pépite de l’archive du mois ==
*You Can Name This EP (2005) – Someone Else
CC by nc nd 2.0
Un album d’électro expérimental qui se déverse sensiblement dans la conception traditionnelle de la musique « First Garden Flow », « Alis Heart Shaped … », mais reste toutefois électro « John s Amental Bogler », quoi que « Fourth Garden Flow EP Edit ».
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show_disk&album_disk=20
-ardoisebleue
== Nouvelles du forum et autres ==
Un mois bien calme sur notre forum. En fait le mois le plus calme jamais enregistré depuis la création de cette rubrique !
* Les mises à jour d’Ampache se poursuivent, c’est lui qui propulse notre archive, et nous le gardons à jour. Ce mois deux nouvelles sont arrivées en prod coup sur coup, et comme les retours sont les bienvenus, on a même un petit retour :
https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64178/#Comment_64178
* Darkbob vient détailler au fil d’un fil la production de son nouvel album de dark ambient, « Shadow Knight », et recueille quelques réactions :
https://forum.musique-libre.org/discussion/9335/darkbob-production
* Godzentbuth persiste et signe, avec un nouveau titre de son fameux « Opus VI » qui grandit peu à peu :
https://forum.musique-libre.org/discussion/9337/claire-vaillance-nouveau-titre-de-godzenbuth-opus-vi
* Et enfin pour finir, on vient nous lancer le défi de retrouver un vieux hit avec très peu d’information. Défi relevé, mais l’auteur de la requête n’est jamais revenu dire s’il a pu être aidé. Ce qui n’est pas sympa.
https://forum.musique-libre.org/discussion/9336/defi-recherche-dune-musique-avec-peu-dinformation
Et voila, on a fait le tour. Ça aura pas pris longtemps.
Shangril
== Chez les amis ==
Les ordinateurs à musique des utilisateurs Linux francophones ont encore bien aidé à sortir l’édito de LinuxMAO que vous lirez ici : https://linuxmao.org/article478
== Outro ==
Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.
Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc
Cet éditorial est librement re-distribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.
== Infos générales ==
L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre. Elle utilise le logiciel libre Ampache (ampache.org) pour proposer l’écoute, le téléchargement et la libre publication de musique.
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