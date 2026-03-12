Éditorial de Dogmazic.net de mars 2026

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour mars 2026 ==

*No name (2025) – Spanky Pank CC by nc nd 4.0 Deux titres de style rock, le mixage est étonnant : une musique plutôt en retrait, pour véritablement projeter la voix au devant. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11174 -ardoisebleue

*Nilux (2026) – Dogmashup CC by nc 4.0 Avec comme fond musical un « un soir d’été » de Roger Stéphane, cet album nous propose un montage sonore surprenant en incluant des extraits d’autres compositions. À savourer sereinement. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11176 -ardoisebleue

*Fables Endocriniennes (2005) – Jp_h CC by nc 2.0 Une suite de constructions électroniques donnant lieu à des atmosphères abstruses, mais néanmoins intégrables dans d’autres créations tel l’art graphique. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11178 -ardoisebleue

*Blizzard (2026) – Leachim Kolbecd Licence Art Libre Une chanson francophone dans la ligne des compositions de variété et très agréable à entendre. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11179 -ardoisebleue

== La pépite de l’archive du mois ==

*You Can Name This EP (2005) – Someone Else CC by nc nd 2.0 Un album d’électro expérimental qui se déverse sensiblement dans la conception traditionnelle de la musique « First Garden Flow », « Alis Heart Shaped … », mais reste toutefois électro « John s Amental Bogler », quoi que « Fourth Garden Flow EP Edit ». https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show_disk&album_disk=20 -ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

Un mois bien calme sur notre forum. En fait le mois le plus calme jamais enregistré depuis la création de cette rubrique !

* Les mises à jour d’Ampache se poursuivent, c’est lui qui propulse notre archive, et nous le gardons à jour. Ce mois deux nouvelles sont arrivées en prod coup sur coup, et comme les retours sont les bienvenus, on a même un petit retour : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64178/#Comment_64178

* Darkbob vient détailler au fil d’un fil la production de son nouvel album de dark ambient, « Shadow Knight », et recueille quelques réactions : https://forum.musique-libre.org/discussion/9335/darkbob-production

* Godzentbuth persiste et signe, avec un nouveau titre de son fameux « Opus VI » qui grandit peu à peu : https://forum.musique-libre.org/discussion/9337/claire-vaillance-nouveau-titre-de-godzenbuth-opus-vi

* Et enfin pour finir, on vient nous lancer le défi de retrouver un vieux hit avec très peu d’information. Défi relevé, mais l’auteur de la requête n’est jamais revenu dire s’il a pu être aidé. Ce qui n’est pas sympa. https://forum.musique-libre.org/discussion/9336/defi-recherche-dune-musique-avec-peu-dinformation

Et voila, on a fait le tour. Ça aura pas pris longtemps. Shangril

== Chez les amis ==

Les ordinateurs à musique des utilisateurs Linux francophones ont encore bien aidé à sortir l’édito de LinuxMAO que vous lirez ici : https://linuxmao.org/article478

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue. Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc Cet éditorial est librement re-distribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre. Elle utilise le logiciel libre Ampache (ampache.org) pour proposer l’écoute, le téléchargement et la libre publication de musique.