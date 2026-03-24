CHRONIQUE ! LA MUNDIAL – WHAT YOUR MAMMA TOLD YOU

Nous sommes encore loin de la paroi antéweb dans notre archive et nous devrons encore explorer ; Aussi une petite pause est bienvenue, asseyons-nous sur le pavé auprès de l’extrémité d’un rayonnage et découvrons le groupe espagnol La Mundial qui, en 2002 nous offrait :
What your Mamma told you ( Ce que ta maman t’a dit ), un titre sous licence CC by nc sa 2.0, de l’album 00-la mundial.net, et de style indéterminé.
La tardive intervention de la voix nous engloutit dans un environnement chamallow tout en langueur ouatée… Sans précipitation, ni mouvements brusques… Calmos !