Éditorial de Dogmazic.net d’avril 2026

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour mars 2026 ==

*The Shadow Knight (2026) – Darkbob Licence CC by 4.0 L’artiste positionne dans son œuvre des échantillons libres pour façonner des compositions fascinantes. « Cursed Crusader » semble la plus représentative structure électronique de l’album. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11181

*OPUS VI (2026) – Godzenbuth Opus suite Licence CC by nc nd 4.0 Toujours dans la sensation théâtrale, un mélange de sons électronique et d’instruments pour produire un « édifice » sonore passionnant grâce à la diversité des phases de styles dont la fin qui rappelle les envolées instrumentales des « rocks symphoniques » d’antan. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11182

*Waiting for a connection (2024) – House Squatt Licence CC by nc sa 4.0 et CC by nc nd 4.0 Après l’introduction « modemniquée », un déluge de décibels dans cet album qui suit la droite ligne de celui d’août 2024 « Let me be your dog ». https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11183

*Din Păcate (2026) – Vlad Lautarescu Licence Art Libre Un album de chansons en langue roumaine, de styles divers abondent ce mois-ci nos entrées dans l’archive, pour y ajouter une note enjouée, même si le contenu textuel semble plus grave. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11186

*Atlas (2017) – Ers@z Licence Art Libre Comme pour ces autres albums rangés dans l’archive, des chansons de variétés charmeuses et conventionnelles. Cela nous manquait. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11188

*Surtout ne pas se perdre (2010-2026) – Rrrrrose Azerty Licence Art Libre Cet album regroupe des compositions de l’artiste dans des styles qui, comme à son habitude, sont diverses. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11189

*MARSANARYAS (2026) – MARSANARYAS Licence CC by nc nd 4.0 Un album qui fait la promotion du « royaume indépendant MARSANARYAS » qui est un site du web. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11190

*vrac (2026) – dawamss Licence C Réaction. Trois titres de styles électronique orientés techno. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11192

== La pépite de l’archive du mois ==

*The Crevulators (2006) – The Crevulators Licence CC by nc nd 2.0 Un album pur style rock années soixante un retour vers l’époque sans IA-IA, avec même des solos « cordes métalliques » d’avant les boîtes d’effets électroniques. C’est un peu de nostalgie qui nous chatouille les oreilles. Délectons-nous car c’est pas près de revenir… https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show_disk&album_disk=31

== Nouvelles du forum et autres ==

Ce mois-ci, un peu plus d’action par chez nous, heureusement ! Le mois dernier était bien calme.

* Archive.org co-organise actuellement un concours de composition musicale

https://forum.musique-libre.org/discussion/9343/internet-archive-lance-un-concours

* C’est trop tard, vous avez tout raté, Me In The Bath était connecté à votre écran pour un concert d’anthologie que y’a même pas de replay qui repasse les plats !

https://forum.musique-libre.org/discussion/9342/me-in-the-bath-en-concert-solo-acoustique-rapide-en-direct-ce-soir

* Et que si je veux dire à l’IA de faire pour moi de la musique que je vends à des espaces commerciaux qu’ils paient même pas la SACEM ? Ouh, c’est une grave question. Et le fil, on est sur Musique Libre quand même, a vite déraillé du côté de Spinoza :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9340/musique-generee-par-ia-et-sacem-et-droits-divers

* Côté Crem Road, le label, des albums finissent de grandir, des nouveaux albums commencent à grandir, ne vous en faites pas, il a l’habitude :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9341/la-fin-de-iwan-et-le-debut-detoile-du-matin

* Autre label tout aussi habitué, Bitume Prod annonce ce mois une sortie métal/alternatif hellénique :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64186/#Comment_64186

* Toujours au rayon des sales manies, c’est carrément Rrrrrose Azerty qui vient confier à notre archive la 300ème publication de sa vie (prolifique) :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9338/mon-300eme-album-8

* Et voila que le fil ouvert par Darkbob pour présenter un album maintenant bouclé au fur et à mesure de sa production connaît encore quelques rebondissements avec des retours d’auditeurs :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64183/#Comment_64183

Sur ce je vous dis, au mois prochain !

Shangril

== Chez les amis ==

Les ordinateurs à musique des utilisateurs Linux francophones ont encore bien aidé à sortir l’édito de LinuxMAO que vous lirez ici :https://linuxmao.org/article479-Editorial-d-avril-2026

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement re-distribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre. Elle utilise le logiciel libre Ampache (ampache.org) pour proposer l’écoute, le téléchargement et la libre publication de musique.