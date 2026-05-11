Editorial de Dogmazic.net de mai 2026

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour avril 2026 ==

*Music is Magic [Compositions 2025-2026] (2026) – Patroux Licence CC by nc nd 2.0 Nous restons dans cette intemporalité orchestrale où arrangements datés « Between two worlds » « Cleaning the soul » côtoient plus de modernité dans la structure sonore « Retro spririt » « Voyage intemporel ». Et tout cela avantageusement… https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11193 -ardoisebleue

*Iwan (2024) – Me In The Bath Licence CC by nc sa 4.0 Retour vers le noise surtout estampillé authentique avec « Luck Is Everything », mais l’auteur nous conduit aussi vers une incursion d’abord punk-rock agrippant quelques roches concrètes sur le final de « The Strain Is Real » et ensuite par une tentative electroclash « Sharp Five Twenty-Six ». https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11196 -ardoisebleue

*Exactions ou Vérité (2026) – InFine… Licence Art Libre Un album rap dans la pure tradition contestataire, diction percutante d’un texte incisif. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11198 https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11197 -ardoisebleue

*MARSANARYAS RADIO (2026) – Le RIM Licence CC by nc nd 4.0 Un enregistrement manière « radio » d’un site Web. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11201 -ardoisebleue

*Vereinigt Ringen (2026) – neox Licence CC by sa 4.0 Un album diffusé sur plusieurs plateforme du web. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11203 -ardoisebleue

*Aggressor (2015) – Jp_h Licence CC by nc 2.0 L’artiste, conforme à son tracé musical, expose un album de compositions électroniques revêtant une atmosphère plutôt angoissante. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11204 -ardoisebleue

== Humanfobia == Deux albums de musique expérimentale diffusés sur une plateforme du web. *MOTHRA モスラ (2026) Licence CC by nc nd 4.0 https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11199 *The Owls of the Black Lodge (2026) (2026) Licence CC by nc nd 4.0 https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11200 -ardoisebleue

== La pépite de l’archive du mois ==

*Way off, where the Spirits are (2006) – Party People in a Can Licence CC by nc nd 2.0 Suite au mois dernier, nous avançons d’un cran pour un album de rock style expérimental légèrement teinté de punk naissant sur un fond reggae prononcé. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show_disk&album_disk=30 -ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

C’est reparti, ça continue, voici les nouvelles du forum du mois !

* Ampache, qui propulse notre archive musicale, vient de sortit en 7.9.3 ! Et bien, comme toujours, aussitôt la version sortie, la voici déployée chez nous : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64211/#Comment_64211

* Ce week-end du 8 mai, Musique Libre tenait son stand à MicroContact, les rencontres de la lutherie sauvage, à Saillans dans la Drôme : https://forum.musique-libre.org/discussion/9347/microcontact-rencontres-de-lutherie-sauvage-8-9-10-mai-saillans-drome

* Encore un nouveau titre de Me In The Bath ? Oui, encore un nouveau titre de Me In The Bath ! https://forum.musique-libre.org/discussion/9346/me-in-the-bath-roll-2-the-past

* Darkbob aussi revient nous parler de la production de son nouveau titre : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64212/#Comment_64212

* Je ne sais pas comment insister bien pour vous inciter à aller écouter l’excellente compilation hommage à un groupe grunge des 90’s publiée par Bitume dernièrement : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64210/#Comment_64210

* Vous vous souvenez, au sujet de l’IA musicale, le mois dernier, on en passait par Spinoza. Ah ! Et bien ce n’est pas terminé, et la discussion continue, colorée, par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64196/#Comment_64196

Sur ce je vous dis, au mois prochain !

Shangril

== Chez les amis ==

Et ce mai, comme tous les autres mois, de mai déjà mais de mai ou pas, un édito de LinuxMAO a été préparé par la communauté ordino-ziquante linuxée francophone, c’est une saine lecture ici même : https://linuxmao.org/article480

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement re-distribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre. Elle utilise le logiciel libre Ampache (ampache.org) pour proposer l’écoute, le téléchargement et la libre publication de musique.