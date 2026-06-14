Editorial de Dogmazic.net de juin 2026

En ce mois de juin, l’archive musicale Dogmazic propose 61729 titres téléchargeables en toute quiétude et en toute légalité comme toujours depuis 2004.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour mai 2026 ==

*End of Time (2009) – Rosen Requiem Licence CC by nc sa 4.0 Un album qui tend vers la mélancolie, vous n’aurez pas une seconde de pause dans la descente. Accrochez-vous ! https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11210 -ardoisebleue

*L’Orage l’eau des espoirs – Dag-z Licence Art Libre C’est souvent que cela arrive, après l’effondrement mental de l’album précédent, nous bondissons vers une musique sautillante qui nous remonte en surface. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=9758 -ardoisebleue

*Metamorphosis (2026) – Leachim Kolbecd Licence Art Libre De même qu’en février, l’auteur nous expose une composition du genre variété toujours agréable à entendre, dans la droite ligne de ce qu’il nous déjà avait proposé. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11213 -ardoisebleue

*Sampleur et sans reproche (2025) – trotski nautique Licence Art Libre Un album composé de textes humoristiques, parfois gentiment teintés de contestations et flanqués de musiques dénudées d’artifices. C’est la proposition d’une belle détente à l’écoute. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11211 https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11212 -ardoisebleue

== La pépite de l’archive du mois ==

*222 (2004) – a-Sansara Licence CC by nc nd 2.0 Plus classiques que le mois dernier, un duo (ou trio ?) de guitares nous suggère deux compositions parées d’allégresse. Le frottement volontairement prononcé des doigts sur les cordes implémente une semblance d’impromptu à ces deux créations. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show_disk&album_disk=1831 -ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

Je vous salue toutes et tous bien bas, il y a des choses rares ce mois !

Au rayon Autres, l’asso, Musique Libre qui édite Dogmazic, tiendra son Assemblée Générale le 10 juillet à 20h, fuseau horaire de France métropolitaine CEST c’est l’heure d’été (UTC+2). Elle se tiendra via IRC, le système de tchat historique d’internet, réseau Libera.chat salon #dogmazic ; vous pouvez nous rejoindre là-bas vite et simplement : IRC ne demande pas de compte, n’appartient pas à une plateforme, et on peut y accéder par une passerelle web dans votre appareil sans rien à installer, par exemple depuis l’adresse https://dogmazic.net/irc ! Notez que les votations (élection des membres du bureau, du conseil d’administration, approbation des bilans, décision des actions futures) sont, par nos statuts, ouvertes à tout membre à jour de cotisation annuelle (10€), vous pouvez prendre la vôtre ou la renouveler par ici : https://www.helloasso.com/associations/musique-libre-org/adhesions/formulaire-adhesion-musique-libre Et si vous venez pas, je vais venir dans vos égouts boucher votre sortie d’eau usée au collecteur, et vos toilettes seront toutes inondées !

Sinon à part ça, c’est reparti, ça continue, voici les nouvelles du forum du mois !

* Aisyk vient nous parler de propriété pas intellectuelle dans l’art contemporain à titre d’expérimentation juridico-artistique des 90’s, tiens: https://forum.musique-libre.org/discussion/9350/tout-ce-que-je-vous-ai-vole

* Me In The Bath fête la musique le 21 juin pile ni à Genève, ni à Lyon, mais à distance roulable de l’une comme de l’autre, avec un soir à concert en solo et acoustique sur un parking, pour le peu de gens qui préfère encore de nos jour dépenser pour sortir plutôt que pour 6 bouquets streaming. Et dans le lectorat ces braves gens sont légion ! https://forum.musique-libre.org/discussion/9349/me-in-the-bath-fete-de-la-musique-concert-solo-acoustique-jura-france

* En tombant par hasard sur un sujet à ce sujet sur notre forum, un éditeur de site de partage de partitions tradi-celtiques découvrait le droit d’auteur applicable dans toute sa subtilité, et, subjugué, revenait faire part de cette découverte : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64216/#Comment_64216

* En un récent jeudi férié, au home studio, ses invités, d’avec Me In The Bath une session ont bouclé. Ce qui finira par donner un album, alors, pourquoi pas tout de suite ? La suite se lit ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9348/lascensession

* En tombant par hasard sur un sujet pas trop à ce sujet sur notre forum, quelqu’un vient demander comment ne pas payer la SACEM à la SACEM pour sonoriser un espace public avec ses propres compositions pas déposées à la SACEM, ni à la SPRÉ d’ailleurs. C’est très facile, il suffit de ne pas payer la SACEM à la SACEM, mais par un montage légal infâme et puant qui dure depuis plus d’une décennie, il faudra lui payer la part SPRÉ, peu importe que la musique n’y soit pas contractuellement confiée pour ses droits d’exploitation. Je vous jure. https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64217/#Comment_64217

* Dans sa ligne habituelle, le label associatif commercial Bitume vient annoncer sous licence libre mais vendu et non proposé gratuitement, un peu de de metal de genre doom, atmosphériquement hongrois, de Faded Remembrance. Comme toujours édité via de splendides digipacks CDs, et aussi sur toutes les plateformes à DRM que qu’on paye pour écouter une musique qu’on n’acquiert pas chez soi pour de bon, mais aussi sur Bandcamp pour faire exactement cela: https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64215/#Comment_64215

Et puis c’est fini, désolé pour le retard de bouclage, c’est cette section le coupable, j’ai eu vaguement trop mal au dos.

Shangril

== Chez les amis ==

Et ce mai, comme tous les autres mois, de mai déjà mais de mai ou pas, un édito de LinuxMAO a été préparé par la communauté ordino-ziquante linuxée francophone, c’est une saine lecture ici même, https://linuxmao.org/article481

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement re-distribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre. Elle utilise le logiciel libre Ampache (ampache.org) pour proposer l’écoute, le téléchargement et la libre publication de musique.