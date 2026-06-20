CHRONIQUE ! SOLCARLUS – LE SAC DU PRINTEMPS

Le sac du printemps extrait de l’album Abbstractt. Un titre marqué du « style indéterminé », toutefois, il est bien orienté vers de l’expérimentation mêlant le concret, simulé par l’électronique, et le traditionnel. Le tout empaqueté dans une licence CC by nc nd 2.5.

Dans cette structure musicale contemporaine, le piano, bien positionné en avant plan, soutenu par une batterie plus marquée et une basse très discrète, sont les fondements des vents intempestifs dont la connotation de bruits humains ne dépend que de notre imagination… Mais cela peut aussi définir l’explosion des gousses et corolles de certaines fleurs sous le soleil du printemps.