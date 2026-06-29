CHRONIQUE ! KALI-FROG – TIME RATED MORNING

Time rated morning , un titre de l’album Flatbone-EP sous licence CC by nc sa 2.0, et de style electro-experimentale.

Une œuvre des compositeurs E.BRANDY et C.FABULET toute en glouglous et clapotis… Que nous souhaitons frais car nous en avons besoin. Supposons que cette mini-chronique soit parue il y a quelques jours, aurait-elle été perçue comme supplice mental ?