CHRONIQUE ! KALI-FROG – TIME RATED MORNING

Et si nous pataugions un peu, après tout c’est bientôt la vue des rivages humides tels que nous en avons de virtuels musicaux dans les anses de l’archive. Par exemple Kali-Frog en 2005 interprétait :
Time rated morning , un titre de l’album Flatbone-EP sous licence CC by nc sa 2.0, et de style electro-experimentale.
Une œuvre des compositeurs E.BRANDY et C.FABULET toute en glouglous et clapotis… Que nous souhaitons frais car nous en avons besoin. Supposons que cette mini-chronique soit parue il y a quelques jours, aurait-elle été perçue comme supplice mental ?