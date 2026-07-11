Editorial de Dogmazic.net de juillet 2026

En ce mois de juillet, l’archive musicale Dogmazic propose 61729 titres téléchargeables en toute quiétude et en toute légalité comme toujours depuis 2004.
== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour juin 2026 ==
==Robert Coulombe==
Quatre albums de musique expérimentale diffusés sur des plateformes du web.
-ardoisebleue
*Dread Nothing (2018)
Licence CC by 4.0
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11215
*The Forgotten Ice (2018)
Licence CC by 4.0
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11216
*The Banned Summer (2018)
Licence CC by 4.0
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11217
*Black Year (2018)
Licence CC by 4.0
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11218
== La pépite de l’archive du mois ==
*WOOD (2005) – Greg baumont
Licence CC by nc nd 2.0
Un album aux divers styles où « la face cachée de la lune » et « les chevaliers de l’Aar » semblent les plus remarquables.
https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show_disk&album_disk=595
-ardoisebleue
== Nouvelles du forum et autres ==
Je vous salue toutes et tous bien bas, voici, voici les nouvelles du mois !
* L’assemblée générale de Dogmazic s’est tenue par Internet le 10 juillet, les membres à jour de cotisation de l’asso présents ont procédé à tout un tas de votation, maintenant on (enfin, surtout Explicite) vous prépare un compte rendu qui arrivera sur le blog, sous peu.
* Il existait depuis longtemps, le fil qui aide les vidéastes à trouver de la musique libre pour sonoriser leur aquarium… Euh, pardon, leurs vidéos ! Et il a un tout petit peu bougé ce mois :
https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64231/#Comment_64231
* Odysseus est parfois connu via son second projet solo, QRLL, qui avait quelques nouvelles ce mois :
https://forum.musique-libre.org/discussion/9353/annule-docteur-odysseus-mister-qrll
* Du stoner doom, du gotic metal, un cinquième album de Godes Yrre venu tout droit de Suisse ? Vous avez deviné, c’est la sortie Bitume Prods du mois, que ce label vient annoncer chez nous :
https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64223/#Comment_64223
* C’était la fête de la Musique, fin juin, alors les musiciens en hordes serrées sont allés rencontrer le public, et parfois même l’ont annoncé chez nous :
https://forum.musique-libre.org/discussion/9349/me-in-the-bath-fete-de-la-musique-concert-solo-acoustique-jura-france
* Le tristement (mais si) célèbre logiciel libre multi-plateforme d’édition et d’enregistrement audio viens de voir sa version 4 entrer en phase Beta. Et c’est tout pour ce mois !
https://forum.musique-libre.org/discussion/9351/audacity-change-de-peau-venez-tester-la-version-4-beta
-Shangril
== Chez les amis ==
Et ce mois, comme tous les autres mois, un édito de LinuxMAO a été préparé par la communauté ordino-ziquante linuxée francophone, c’est une saine lecture ici même : https://linuxmao.org/article482-Editorial-de-juillet-2026
== Outro ==
Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.
Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc
Cet éditorial est librement re-distribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.
== Infos générales ==
L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre. Elle utilise le logiciel libre Ampache (ampache.org) pour proposer l’écoute, le téléchargement et la libre publication de musique.
Suivez nous et/ou venez participer sur :
– notre blog https://musique-libre.org
– notre forum https://forum.musique-libre.org
– notre canal IRC https://dogmazic.net/irc/