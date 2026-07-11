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Editorial de Dogmazic.net de juillet 2026

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En ce mois de juillet, l’archive musicale Dogmazic propose 61729 titres téléchargeables en toute quiétude et en toute légalité comme toujours depuis 2004. 

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour juin 2026 ==

==Robert Coulombe==

Quatre albums de musique expérimentale diffusés sur des plateformes du web.

-ardoisebleue

*Dread Nothing (2018)

Licence CC by 4.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11215

*The Forgotten Ice (2018)

Licence CC by 4.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11216

*The Banned Summer (2018)

Licence CC by 4.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11217

*Black Year (2018)

Licence CC by 4.0

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11218

== La pépite de l’archive du mois  ==

*WOOD (2005) – Greg baumont

Licence CC by nc nd 2.0

Un album aux divers styles où « la face cachée de la lune » et « les chevaliers de l’Aar » semblent les plus remarquables.

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show_disk&album_disk=595

-ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

Je vous salue toutes et tous bien bas, voici, voici les nouvelles du mois !

* L’assemblée générale de Dogmazic s’est tenue par Internet le 10 juillet, les membres à jour de cotisation de l’asso présents ont procédé à tout un tas de votation, maintenant on (enfin, surtout Explicite) vous prépare un compte rendu qui arrivera sur le blog, sous peu. 

* Il existait depuis longtemps, le fil qui aide les vidéastes à trouver de la musique libre pour sonoriser leur aquarium… Euh, pardon, leurs vidéos ! Et il a un tout petit peu bougé ce mois : 

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64231/#Comment_64231

* Odysseus est parfois connu via son second projet solo, QRLL, qui avait quelques nouvelles ce mois : 

https://forum.musique-libre.org/discussion/9353/annule-docteur-odysseus-mister-qrll

* Du stoner doom, du gotic metal, un cinquième album de Godes Yrre venu tout droit de Suisse ? Vous avez deviné, c’est la sortie Bitume Prods du mois, que ce label vient annoncer chez nous : 

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/64223/#Comment_64223

* C’était la fête de la Musique, fin juin, alors les musiciens en hordes serrées sont allés rencontrer le public, et parfois même l’ont annoncé chez nous : 

https://forum.musique-libre.org/discussion/9349/me-in-the-bath-fete-de-la-musique-concert-solo-acoustique-jura-france

* Le tristement (mais si) célèbre logiciel libre multi-plateforme d’édition et d’enregistrement audio viens de voir sa version 4 entrer en phase Beta. Et c’est tout pour ce mois ! 

https://forum.musique-libre.org/discussion/9351/audacity-change-de-peau-venez-tester-la-version-4-beta

-Shangril

== Chez les amis ==

Et ce mois, comme tous les autres mois, un édito de LinuxMAO a été préparé par la communauté ordino-ziquante linuxée francophone, c’est une saine lecture ici même :  https://linuxmao.org/article482-Editorial-de-juillet-2026

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement re-distribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre. Elle utilise le logiciel libre Ampache (ampache.org) pour proposer l’écoute, le téléchargement et la libre publication de musique. 

Suivez nous et/ou venez participer sur :

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– notre canal IRC https://dogmazic.net/irc/

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