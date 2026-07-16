Des nouvelles de l’asso !

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 10 juillet 2026. Et déjà, en attendant le compte-rendu, nous pouvons vous présenter quelques changements directement liés aux décisions de notre Assemblée Générale.

Un nouveau forum !

L’ancien forum, propulsé par Vanilla ne nous permettait pas d’être en sécurité vis-à-vis de son infrastructure. En effet, depuis fin 2025, Vanilla s’est transformé en « Open-Vanilla« , version communautaire du projet. La communauté a annoncé en 2026 leur volonté de fermer les dépôts github du projet et d’arrêter le support pour open-vanilla.

Nous avons donc décidé de migrer !

Et revoici PHPBB, que nous avions abandonné au profit de Vanilla en 2013. PHPBB est la meilleure solution pérenne pour des forums. Appréciez le changement ! Vos comptes et vos messages ont été migrés !

Par contre, nous n’avons pas pu migrer les mots de passe, il vous faudra donc cliquer sur « J’ai oublié mon mot de passe » et suivre la procédure.

Musique Libre sur Bluesky

Musique Libre est présente sur Mastodon, nous avons encore un compte sur X (mais nous n’y postons plus rien depuis 2024), mais nous n’avions rien du tout sur l’alternative. Ladee a créé le compte de l’association qu’elle vérifiera régulièrement.

Restez connectés à notre actualité ! Il se murmure qu’un compte-rendu d’Assemblée Générale est en préparation…